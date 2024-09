Laura Zapata reveló una lamentable experiencia que vivió en el programa de Adrián Marcelo cuando la invitó a Monterrey; el youtuber la molestó con un tema familiar delicado.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- está cancelado en todas partes por su comportamiento en La Casa de los Famosos 2024, donde se comportó misógino e insensible.

Pero antes de ingresar al reality, Adrián Marcelo ya era desagradable, según contó Laura Zapata -de 68 años de edad- quien tuvo un desafortunado encuentro con él.

Adrián Marcelo invitó a Laura Zapata a su programa para burlarse de ella

Laura Zapata recordó una incómoda anécdota con Adrián Marcelo, quien hace algunos años la invitó a su programa SNSerio de Multimedios.

La actriz acudió al programa de Adrián Marcelo y narra que desde el inicio se sintió incómoda, pues el otro invitado era Joaquín Muñoz, quien asegura que Juan Gabriel está vivo.

Laura Zapata (Instagram/@laurazapataoficial)

Laura Zapata menciona que Adrián Marcelo le pidió que hiciera el Thalía Challenge, lo que la incomodó ya que no tiene una buena relación con su hermana menor.

“La experiencia que yo tuve con Adrián Marcelo fue que me hicieron el favor de invitarme a Monterrey para una entrevista, pero de repente me encontré con que me pidieron que hiciera el baile de Thalía” Laura Zapata

La actriz se sintió ofendida por la línea que estaba tomando el programa de Adrián Marcelo, por lo que decidió abandonarlo sin más.

“Y yo digo, no pues para eso me invitaste maestro y luego había un señor ahí que no sé ni quién es hablando de que él sabía de que Juan Gabriel estaba vivo, y yo dije: ‘yo que hago sentada en un lugar donde me están pidiendo que baile algo que ni sé a lado de una persona que utiliza a un muerto’” me levanté y me fui” Laura Zapata

Laura Zapata no se anduvo con rodeos y dejó plantado a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo no sólo quiso obligar a Laura Zapata a que bailara el Thalía Challenge, también la incomodó con su otro invitado.

La actriz no quiso soportar más el programa de Adrián Marcelo y simplemente lo abandonó.

“Me levanté y me fui. Este señor Adrián Marcelo dijo: ‘No, no, está jugando’. Me levanté y me fui, pensaron que era broma y me persiguieron: ‘No señora, regrese por favor’ No cariño, no voy a regresar a este absurdo, no me presto para esto” Laura Zapata

Laura Zapata no quiso saber nada más del programa de Adrián Marcelo y se retiró a pesar de las súplicas del conductor.

Adrián Marcelo le expresó a Laura Zapata que estaba jugando y bromeando, pero este tipo de comedia no le agrada a la actriz y por eso prefirió retirarse.

Después de este encuentro, Laura Zapata fue criticada por irse de la entrevista de Adrián Marcelo y la tacharon de grosera: “Es el único contacto que yo he tenido con esta persona”.

Laura Zapata asegura que desconoce los nuevos escándalos de Adrián Marcelo, pero lamenta que la violencia inunde el contenido que consumen los mexicanos.

“Es muy triste que el público ahora lo que piden para divertirse es la ofensa, el deterioro”, dijo Laura Zapata, quien cree que este tipo de contenido no contribuye en nada.