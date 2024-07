La Bebeshita, quien es fan de las cirugías y tratamientos estéticos, sorprendió a sus seguidores al revelar que se hizo un rejuvenecimiento vaginal, aunque ahora no tiene con quien probarlo.

No, no es broma. Daniela Alexis Barceló Trillo conocida como La Bebeshita de 33 años de edad, solicitó un rejuvenecimiento vaginal aunque no tiene quién lo pruebe.

Y es que la influencer está soltera desde su salida de La Casa de los Famosos en Telemundo.

La Bebeshita se hace un rejuvenecimiento vaginal

A través de la revista TV Notas, la Bebeshita confiesa haberse sometido a tres nuevos tratamientos estéticos, uno de ellos fue el rejuvenecimiento vaginal.

De acuerdo con la Bebeshita, solicitó un rejuvenecimiento vaginal porque es muy común en Europa y porque es necesario.

Aunque es una mujer joven, la influencer asegura que se trata de una tratamiento preventivo ya que algunas personas recurren a él cuando ya les cuelga todo y no lubrican bien.

Por lo que considera que es un buen momento para que su vagina se regenere nuevamente esté fuerte, apretadita y más bonita.

“Quedas como nuevecita”, dice y enseguida explica que durante el procedimiento se utilizó un láser así como le inyectaron ácido hialurónico para sensibilizar el área y por ende disfrutar más a la hora del sexo.

A la Bebeshita le fueron infiel y ahora no tiene quien pruebe su rejuvenecimiento vaginal

La felicidad de la Bebeshita por su rejuvenecimiento vaginal no es completa ya que no tiene con quién probarlo pues desde su salida de La Casa de los Famosos Telemundo está soltera.

El último novio de la Bebeshita fue el influencer Rodrigo Glez, quien le fue infiel mientras ella estaba en el polémico reality show.

De acuerdo con Daniela Alexis, Rodrigo Glez le dijo que su ausencia se deprimió por lo que buscó a la terapeuta que les hacía reiki en pareja para consolarse.

La Bebeshita contó que de la infidelidad se enteró por la terapeuta, quien no pudo con el cargo de conciencia y se lo confesó.