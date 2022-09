Kunno vuelve a causar polémica, ahora logró que el dúo estadounidense de hip-hop Twenty One Pilots lo bloqueara.

Al parecer Kunno está sumando a la banda Twenty One Pilots a su larga lista de polémicas, tras una idea que tenía en mente el influencer con la agrupación.

Pues según el propio Kunno de 21 años de edad quien dijo que ya no protagonizaría nuevas polémicas, ahora vuelve con otro escándalo en redes sociales.

Luego de que Kunno contara que la agrupación Twenty One Pilots lo bloqueo en Twitter tras solicitarles una colaboración musical.

Situación que incluso hizo enojar a Kuno que remató diciendo que " ni quien quiera colaborar con esos raros”.

Esto pese a que primero Kuno aseguró que era “fan número 1″ de Twenty One Pilots, pero con el bloqueo de la agrupación se le olvido ya al influencer la inspiración musical que encontraba en ellos, tanto que hasta borro citado tweet.

“Yo soy fan #1 de ellos, literal solo les pedí una colaboración porque me inspiran como artista en la música y de la nada me bloquean de Twitter pero bueno, ni quien quiera colaborar con esos raros”. Kunno

Hasta el momento tras esta polémica Kunno no se ha pronunciado al respecto, aunque los internautas son los que se han salido a hablar, pero para defender a Twenty One Pilots.

Kunno lo logró: Hasta Twenty One Pilots lo bloqueó (Especial)

A Kunno le llueven las críticas, tras ser bloqueado por Twenty One Pilots

Tras ser bloqueado por Twenty One Pilots en Twirtter ahora a Kunno también le llueven las críticas.

Como es bien sabido Kuno se ha convertido en uno de los personajes menos aceptados en redes sociales, debido a las constantes polémicas en donde ha sido el protagonista.

Y por lo que ahora los usuarios de redes sociales aplaudieron la acción de la agrupación Twenty One Pilots en contra de Kunno.

Kunno lo logró: Hasta Twenty One Pilots lo bloqueó (Especial)

“Que Twenty One Pilots bloqueara a Kunno ha hecho mi día”, “Kunno reveló que le pidió una colaboración a Twenty One Pilots y ellos lo bloquearon de Twitter”., “Kunno quería hacer una colaboración con “Twenty One Pilots” y lo terminaron bloqueando”, son algunos de los comentarios que surgieron.

Así como hay quienes sugirieron que lo de Kunno era una fake solo para causar polémica y sentirse importante, alegando que Twenty One Pilots ni lo conoce.

Aunque también hay quienes apoyan Kunno al decir que Twenty One Pilots es solo una “bandita” tras haber despreciado a su “papi Kunno”.