Kunno no quedó ‘chueco’ por su liposucción de papada, esto a un par de semanas de haberse sometido a un nuevo tratamiento estético.

Desde su baño, con la regadera funcionando y en espera de que el agua se calentara, con el humor que lo caracteriza, Kunno hizo la aclaración alrededor de su salud física.

“Les quiero platicar un chisme bien padre porque hay ahí mucha gente que anda hable hable y dice y dice y comente y comente porque yo tampoco me di a explicar”, dice en su breve video.

Así como aclara que su sonrisa continúa intacta, que no se borró como comenzaron a decir luego de que Kunno se quejará de tener entumida la mandíbula.

“Cuando les dije que no podía sonreír es porque tenía una parte dormida de mi boca, no porque me dejaran mal ni porque me dejaron chueco”, citó.

Así como acusó a sus haters de inventar chismes derivados de la información que da sobre su ser: “Les digo, ustedes de 10 chismes míos, 9 los inventan”.

Kunno se recupera tras lipo de papada (@papikunno / Instagram)

Kunno se recupera “lento, pero seguro”, afirma

Por otra parte, Kunno aclaró que volverá a sonreír sin esfuerzo alguno una vez que se cumpla el tiempo de recuperación.

“Voy a poder sonreír bien solamente que después de un tiempo, después de recuperarme, o sea, lleva tiempo, son 3 meses y llevo 2 semanas”, detalló.

Así como explicó que no lo veremos usar faja ya que “esta tecnología ya no se usa” puesto que lo de hoy es el vendaje.

Kunno se recupera de cirugía estética (@papikunno / Instagra)

Kunno se despide de su papada, sin quedar ‘chueco’

Como te informamos, hace dos semanas Kunno se sometió a una lipouscción de papada además de que le hicieron la bichectomía.

Además de su deseo por lucir un rostro más perfilado, el también cantante optó por estos tratamientos estéticos debido a que se cansó de las críticas por su corto cuello.

“Ya me van hacer el cuello”, presumió y aseguró que su cirugía sería de menor riesgo: “Vamos hacer una lipopapada y un implante de mandíbula porque, bueno, ya saben que es importante lo de los tercios y lo de los quintos”, expuso.