En palabras del mismo tiktoker: A Kunno “le truena la reversa” y ahora todo el cuerpo puesto que le realizaron un masaje descontracturante que lo dejó relajadito relajadito.

Verás, tras declararse pansexual y luego arrepentirse, Kunno se puso en contacto con el quiropráctico Sergio Cantú, quien se encargó de tronarle todo el cuerpo a fin de deshacerse de la tensión que ha acumulado en los últimos días.

“Saben que me truena la reversa y pues ahora me tronó todo el cuerpo”, escribió el ex participante de ¿Quién es la máscara?, en su cuenta de Instagram donde compartió el video.

La grabación de un minuto muestra a Kunno descamisado y en bóxer sentado sobre una cama de masaje en espera de que le truenen el cuello.

Posteriormente se aprecia como lo truenan de la espalda, la cadera y algunas partes del cuerpo. Sergio Cantú lo truena con ambas manos y luego con una toalla. El proceso es impresionante.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar al video: “Me dolió el cuello de ver cómo te tronaba”, “Nooo, de verlo sufrí”, “Se ve re-bueno pero doloroso”, “Te tronaron los huesitos”, “Quedaste como nuevo”, “Tú: me río para no llorar”,

“Se escucha bien delicioso y aliviador”, “Pobrecito, le tronó todo”, “Me falta una tronada de esas”, “¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo”, “Me dio miedo eso”, se lee entre los comentarios del video.

¿Qué es un masaje descontracturante?

El masaje descontracturante que se realizó Kunno sirve para relajar la musculatura y disolver las contracturas producidas por estrés, falta de descanso y mala postura.

Su realización requiere de diferentes técnicas, desde el amansamiento con manos hasta las presiones sobre músculos o puntos de dolor localizados. Tal y como lo indica Kunno, te truenan gran parte del cuerpo.

Realizan a Kunno masaje descontracturante (@papikunno / Instagram)

Propósitos de Kunno para el 2022

Tras asegurar que 2021 fue su mejor año ya que formó parte de una importante pasarela así como estuvo en contacto con sus artistas favoritos, Kunno desea un grandioso 2022 a sus seguidores.

Así como revela que entre sus propósitos está madurar, crecer, aprender y entender muchas cosas. “Apenas comience el primer día del año empezaré a dar todo de mí sin distracciones”, se prometió.