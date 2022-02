La actriz estadounidense Kristen Stewart, confesó haberse enamorado de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, luego de ver la cinta Titanic.

Fue después de ser cuestionada sobre su primer amor platónico, cuando Kristen Stewart compartió a la prensa, que fueron Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

“Fue una mezcla equilibrada de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic”, reveló la actriz de ‘Crepúsculo’.

La intérprete no reveló a qué edad se enamoró de los actores, sin embargo, la película fue lanzada cuando ella tenía siete años.

Kristen Stewart no es la única actriz que ha revelado sentirse atraída por los protagonistas de ‘Titanic’.

Emma Stone, dijo en entrevista para ‘Entertainment Weekly’ que vio la película al menos siete veces en el cine.

La actriz reveló que también se ‘enamoró’ de Leonardo DiCaprio:

“Hay algo que realmente me gusta de las expresiones que hacen las personas con la boca y él (Leo) hace eso, donde el lado izquierdo de su labio se hunde cuando habla… Oh, eso me encanta. Me atrapó”

Emma Stone