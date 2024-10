La familia de Kompa Yaso revela si el comediante dejó testamento y cuentan que están tranquilos tras su muerte.

La muerte de Eleazar del Valle -conocido como Kompa Yaso- conmovió al mundo del espectáculo, pues el comediante había luchado por obtener un trasplante de riñón.

Kompa Yaso murió a raíz de un evento cerebrovascular, el cual lo mantuvo en coma casi una semana hasta su muerte, el pasado 17 de octubre.

La familia de Kompa Yaso revela qué pasará con su testamento

Kompa Yaso fue hospitalizado 3 veces a lo largo del 2024 y debido a esto no trabajó por varios meses, lo cual lo tenía deprimido.

Alicia del Valle, hermana de Kompa Yaso, dio detalles de los últimos días del comediante y sobre qué pasaría con su testamento.

Kompa Yaso (Instagram/@elkompayasoficial)

El funeral de Kompa Yaso fue el pasado viernes 18 de octubre y su familia decidió cremarlo; por el momento, sus cenizas descansarán en casa de su hermana.

Kompa Yaso tenía un hijo biológico llamado Mateo, quien debido a que vive en Estados Unidos, no pudo acudir al funeral de su padre.

La hermana de Kompa Yaso fue cuestionada sobre qué pasaría con su testamento y reveló que el comediante no tenía nada que heredar.

“No dejó nada, no tenía nada. Tiene un hijo en Los Ángeles que adora con el alma” Hermana de Kompa Yaso

Debido a que Kompa Yaso no podía trabajar, el comediante no tenía dinero y no dejó herencia a su hijo .

El nombre de Kompa Yaso está registrado a nombre de su padre, por lo que no creen que haya problemas en el futuro.

“El nombre de Kompa Yaso está registrado, lo registró mi papá, entonces no tenemos problemas” Hermana de Kompa Yaso

Kompa Yaso (Instagram/@elkompayasoficial)

¿Kompa Yaso tenía una crisis económica?

Desde el 2023, Kompa Yaso esperaba un trasplante de riñón y durante una de sus primeras hospitalizaciones, el programa Chisme No Like realizó un GoFundMe para costear los gastos.

Kompa Yaso trabajaba eventualmente, por lo que sus ingresos bajaron considerablemente y su familia pidió donaciones para pagar los últimos estudios que le realizaron.

Después de su muerte, la familia de Kompa Yaso agradeció las donaciones del público, pues con eso estaban solventando los gastos funerarios.

Kompa Yaso murió rodeado de su familia y a su funeral acudieron amigos del medio, quienes se alegraron de que le hayan cumplido su última voluntad, ser velado con su máscara.