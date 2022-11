Recientemente se dio a conocer que el Kompa Yaso, había mejorado su estado de salud, pero las noticias sobre él, solo han desatado la duda de quién está detrás del personaje.

Hay muchos rumores alrededor de quien es verdaderamente el Kompa Yaso, pero las probabilidades se cargan sobre el nombre Eleazar del Valle, un comediante mexicano.

Te compartimos quién es Eleazar del Valle, quien supuestamente está detrás del Kompa Yaso, pero ha preferido mantener su personaje por encima de su identidad.

El Kompayaso, comediante. (ElKompaYasoConK)

Él es Eleazar del Valle, la persona detrás del Kompayaso

Si por algo es característico el Kompa Yaso es por su humor negro, pero eso no quita que no pueda participar en programas fuera de la comedia como Chisme No Like.

A diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar, el Kompa Yaso ha mostrado versatilidad, pues ya hasta fue suplente de Javier Ceriani en el programa de farándula en YouTube.

Y fue de ahí que de nuevo comenzó a surgir la duda de quién es el Kompa Yaso verdaderamente. Así que te lo contamos.

Aunque hay una diversidad de rumores sobre quién es la persona detrás del polémico payaso de humor negro, los señalamiento apuntan -por mucho- a Eleazar del Valle.

Sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre Eleazar del Valle, salvo que es mexicano, tiene 52 años de edad y se dedica a la comedia.

Y es que incluso la identidad de Eleazar del Valle se mantiene tan escondida, que solo se tiene una foto -pública- de él como persona, fuera el Kompa Yaso.

Eleazar del Valle, supuesta identidad del Kompa Yaso. (Wiki / Seiya Pegaso)

Según se sabe, Eleazar del Valle comenzó como actor de doblaje, aunque cursó por tres años en la UNAM de la carrera de Actuación y Dirección, pero no se tituló .

“Mi intención era terminar la carrera, pero se vino la huelga y ya ni regresé al país, solo me quería titular por mi mamá, porque no lo necesitaba”. El Kompa Yaso, comediante

El Kompa Yaso: Así se describe sin asegurar que es Eleazar del Valle

El Kompa Yaso siempre ha mantenido en secreto su verdadera identidad y es que asegura que el que esta esté en rumores lo hace ver más interesante para sus seguidores.

El Kompa Yaso, comediante (YouTube/ El Tag Show con Gipsy / Tomada de video)

Sin embargo, el Kompa Yaso sí ha dado entrevistas hablando de su persona, sin revelar si verdaderamente se trata de Eleazar del Valle quien está detrás.

Según lo que Kompa Yaso ha contado, él es una persona con adicción al alcohol y la cocaína, quien migró de México a Estados Unidos, en busca de triunfar en la comedia.

“He tomado medicamento antidepresivos (con receta), marihuana, cocaína, metanfetaminas, alcohol... Pero no se me tomaba, porque mi depresión era tanta que no se me veía”. El Kompa Yaso, comediante.

Kompa Yaso nació en Tulancingo, Hidalgo, pero desde temprana edad se mudó a la CDMX a la zona de Vallejo-Linda Vista, “en el palomar, una unidad habitacional”.

El comediante asegura que aunque él quiso dedicarse a la actuación, cuando se subía al escenario hacía reír a todos y esto no lo vio como fracaso, sino como un talento.

El Kompa Yaso, comediante. (@elkompayasoo / Tomada de video)

Kompa Yaso es de barrio, pero el prestigio de su padre lo llevó a vivir en París

Aunque el Kompa Yaso, quien no afirma que es Eleazar del Valle, dice que lo mejor que le pudo haber pasado es “vivir en el barrio”, también reconoce haber vivido hasta en París.

Siendo muy reservado con su verdadera identidad, el comediante de humor negro, ha dado entrevistas sobre su vida, dejando pistas sobre su familia y su persona.

Por ello, el Kompa Yaso solo ha dicho que gracias a su papá -se desconoce su nombre- fue que estudió un año de primaria en París, pues a este le dieron una beca para que hiciera una Maestría.

De modo que el comediante no solo habla español, también inglés y apunta que hasta francés, por el año que residió ahí.

Asimismo, reconoció que gracias a su papá tuvo un buen nivel de vida hasta que se divorció de su mamá, pues a su regreso de París, este fue nombrado director de la Cámara Nacional de Industria de la Construcción.

El Kompa Yaso niega ser la misma persona que hace a Trapicio; Eleazar del Valle

Pese a que en Chisme No Like y Gustavo Adolfo Infante llaman al Kompa Yaso, Eleazar, este niega ser la misma persona detrás de Trapicio.

Trapicio, el otro personaje de Eleazar del Valle. (YouTube/GRANDE / Tomada de video)

Trapicio es un personaje creado por Eleazar del Valle, famoso por su comedia blanca, sin embargo, aún no queda claro si realmente es este quien hace al Kompa Yaso.

En diversas ocasiones, el comediante con máscara de payaso ha negado ser la misma persona que Trapicio, pues incluso reconoce que fue este quien “me echó la mano en Los Ángeles”.

Asimismo, negó a Gustavo Adolfo Infante, el periodista de 56 años de edad, que él sea Trapicio.

“Quiero aclarar, es que la gente me dice eres Trapicio, no, no soy, lo conozco, lo conocí en ‘Cuánto cuesta el show’ ahí nació el personaje, pero yo ya no lo volví a ver hasta que fui a ‘Tengo Talento’ y él estaba trabajando ahí”. El Kompa Yaso, comediante.

El Kompa Yaso, comediante. (YouTube/ El Tag Show con Gipsy / Tomada de video)

Incluso asegura que cuando llegó a Tengo Talento y vio a Trapicio “no me reconoce”, pues llegó caracterizado como el Kompayaso.

¿Por qué el Kompa Yaso oculta su identidad, aunque todos aseguran que es Eleazar del Valle?

La carrera en la comedia no ha sido fácil para el Kompa Yaso, pues a la par de esto, tuvo que recurrir a otros trabajos por el poco ingreso que esto le generaba.

Fue por esto decidió ejercer a la par de la comedia con un trabajo godín, “me convertí en consultor de seguridad y prevención de accidentes”.

Sin embargo, se le presentó una nueva oportunidad en la comedia y con ayuda de un amigo, decidió dar -de nuevo- paso a su personaje, pero ocultándose para que los de su trabajo no supieran.

“Mucha gente que ve ‘Tengo talento mucho talento’ me conocía, entonces cuando fui a las audiciones creé este personaje, porque quería darle una última oportunidad a la comedia, pero sin que la gente me reconozca”. El Kompa Yaso, comediante.

Es por ello que el Kompa Yaso se ha mantenido firme con mantener oculta su identidad, pues aunque en Chisme No Like sí lo llaman Eleazar del Valle, él sigue negando este nombre.

Incluso el propio Kompa Yaso asegura que su nombre es Unktú Pangh Uhehé Ramírez, aunque este sigue sin ser descifrado.

La fama del Kompa Yaso llegó a tal nivel, que sumó a sus hijos a sus show de comedia, pero ellos también mantienen oculta su identidad.

El Kompayasito

El Kompapiloma

La Kompapayita

El Kompa Yaso y sus hijos. (@elkompayasoreal)

Con información de ‘El minuto que cambió mi destino’, ‘El Tag Show con Gipsy’, ‘Doblaje. Fandom’.