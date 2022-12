El Kompayaso está delicado de salud y su aparición en distintos medios de comunicación ha vuelto a desatar el interés sobre la identidad del Kompa Yaso sin máscara.

Sin embargo, esta vez el Kompayaso confirmó lo que mucho se hablaba, pero él negaba categóricamente: cuál es su verdadera identidad.

Además de que el Kompa Yaso de 52 años de edad, se quitó la máscara, reveló que mientras enfrentada su problema de salud, tuvo que ir a dar un show privado para un narco.

Esto fue lo que dijo el comediante sobre su identidad que ya quedó al descubierto, así como secretos que guardaba bajo su máscara.

La identidad del Kompa Yaso era todo un misterio, pues él aseguraba que su nombre real era Unktú Pangh Uhehé Ramírez; sin embargo, en entrevistas se referían a él como Eleazar.

Finalmente, tras años de tratar de esconder su identidad bajo su máscara y dejar a la especulación si era o no, confirmó a De Primera Mano que sí es Eleazar del Valle.

En una entrevista que el cómico dio al programa de Imagen TV, para hablar sobre su salud, confirmó que sí es Eleazar del Valle, aunque dijo que su nombre era lo de menos.

Y es que apuntó que aunque sus fans ya supieran quién está detrás de su máscara, son contadas las fotografías que aparecen de él: “muy pocos me han visto la cara”.

Además del Kompayaso, otro personaje conocido de Eleazar del Valle es Trapicio, aunque ha sido el primero quien realmente lo ha llevado a la fama.

El Kompayaso enfrentaba un grave estado de salud por tener sus riñones poliquísticos y reveló que fue contactado para ir a trabajar “y no me pude negar”.

Desde el pasado 6 de diciembre, el Kompa Yaso compartió a Chisme No Like, que en medio del mes que lleva retirado, tuvo que poner en riesgo su salud para trabajar.

Explicó que cuando estaba hospitalizado, lo llamaron para ir a trabajar “con el patrón” pero no se pudo negar, pues dijo que ninguno de los comediantes que le ofreció lo convenció.

“Le dije tengo a este o a este y no quiso, tuve que ir así, porque hasta me dijo te quiero a ti tráete a tu médico... a dos horas de Jalisco”.

Sin embargo, aseguró que asistió solo al show del “patrón”, mismo del que reveló más de detalles.

“Tuve que dar un show obligatorio, fue un show de esos de o vienes o vienes, y cuánto me cuesta que vengas con el médico”.

Ayer 8 de diciembre, el Kompa Yaso dijo a De Primera Mano, que el show con “el patrón” fue en “un lugar en la sierra desconocido, que no sé ni cómo llegamos”.

“Me recibe un paramédico, me meten en una cabaña, me ponen una manguera en la vena, vitaminas y todo para que pueda dar el show… Me lo agradeció mucho el patrón”.

Kompayaso, comediante.