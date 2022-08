Kimberly Loaiza se convirtió en una de las celebridades mejor pagadas de TikTok, y ahora, en la primera mexicana en estar en el Tomorrowland, aunque a ella eso no le importa.

Kimberly Loaiza de 24 años de edad, o Kim Loaiza, como la llaman sus fans, aplaudieron la presentación que la mexicana tuvo en el Tomorrowland 2022.

Y aunque poco se decía, la misma influencer esposa de Juan de Dios Pantoja, confirmó ser la primera mexicana en Tomorrowland, pero todo esto gracias a “mis linduras”.

Kimberly Loaiza en Tomorrowland 2022. (@kimberly.loaiza)

Asimismo, la influencer compartió las fotografías que se tomó con famosos internacionales, como Inna, Steve Aoki y hasta Paris Hilton.

Kimberly Loaiza se presentó en el Tomorrowland 2022, lo que la convirtió en la primera mexicana en subirse al escenario del festival de música electrónica.

Esta edición del Tomorrowland 2022 se realizó en Boom, Bélgica, en donde se cree asistieron cerca de 400 mil personas de casi 200 distintas nacionalidades.

Kimberly Loaiza impactó al subir al escenario con su atuendo azul, para acompañar Dimitri ‘Vegas’ Thivaios y Like Mike.

En un video que compartió en sus redes sociales, se le mostraba nerviosa y respirando profundamente minutos antes de subir al escenario. Para luego dejarlo todo en el escenario.

Kimberly Loaiza nerviosa en Tomorrowland 2022. (Especial)

Kimberly Loaiza reveló que es la primera mexicana en cantar en un Tomorrowland, sin embargo, expresó que para ella eso es insignificante.

Expresó que lo más importante hacia ella es que su presentación, aunque fue como invitada, abre camino para otros mexicanos en el festival.

“Me dicen que soy la primera mexicana en cantar en el Tomorrowland, pero a mi me da lo mismo, si soy la 1 o la 100, mientras los talentos de mi país sigan abriendo camino a otros, a nuevas oportunidades yo estará feliz”. Kimberly Loaiza, influencer.

Asimismo, agradeció a sus linduras -sus seguidores- gracias por quienes “todo esto ha sido posible”.

Kimberly Loaiza llega al Tomorrowland y se junta hasta con Paris Hilton

Kimberly Loaiza subió al escenario junto a dos grandes de la música electrónica, Dimitri ‘Vegas’ Thivaios y Like Mike, en el Tomorrowland 2022.

Y aunque la mexicana participó como cantante invitada de los dos DJs, no perdió la oportunidad de retratarse con famosos de talla mundial como:

Inna

Steve Aoki

Paris Hilton

Fue en 2020 que Kimberly Loaiza hizo una colaboración con Dimitri Vegas, Like Mike y Azteck con la canción Do it!