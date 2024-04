Kimberly La Más Preciosa defendió a Wendy Guevara porque no cree en la inocencia de Bellakath y hasta le manda a decir que se ubique.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- tuvo su gran noche con Madonna y las críticas no se hicieron esperar.

En redes sociales difundieron un supuesto tuit de Bellakath -de 35 años de edad- donde era transfóbica, pero la cantante negó haber sido la autora del mensaje.

Luego de que Wendy Guevara subiera al escenario con Madonna -de 65 años de edad- se viralizó un supuesto mensaje de Bellakath contra la influencer.

Bellakath negó que ella haya escrito el tuit transfóbico y aseguró que daría con el autor del mensaje.

Incluso, la cantante presumió su amistad con Wendy Guevara y su cercanía con la población LGBT.

Sin embargo, Kimberly La Más Preciosa no cree en la inocencia de Bellakath y le pide que se ubique.

Kimberly La Más Preciosa tuvo un encuentro con los medios y expresó que estaba muy feliz por Wendy Guevara, quien sigue cosechando éxitos.

“Debemos sentirnos orgullosas y más yo que crecí con ella, soy su amiga (…) Pero hay muchas que no soportaron y criticaron, pero no me importa y mucho menos a ella porque ya fue, subió, vivió y se bajó”

Kimberly La Más Preciosa