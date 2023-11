Kimberly La Más Preciosa explota contra Liverpool, le cancelaron su carísima mesa de regalos porque se filtró.

La boda de Kimberly La Más Preciosa está muy cerca, pues el enlace será el 9 de diciembre en León, Guanajuato.

Oscar Barajas y Kimberly La Más Preciosa fueron criticados por cobrar para que sus fans vean su boda en streaming.

Se dijo que la influencer estaba cobrando hasta mil 500 pesos; después, aclaró que los precios oscilarían entre los 100 y 200 pesos.

Todo está listo para el gran día de Kimberly La Más Preciosa -de 32 años de edad- y compartió su lujosa mesa de regalos en una tienda departamental.

Lo que indignó a los usuarios de redes sociales es que la integrante de Las Perdidas pedía tenis y electrodomésticos que rebasaban los 20 mil pesos.

Kimberly La Más Preciosa pidió en su mesa de regalos:

Por si fuera poco, la pareja también pidió en su mesa de regalos tenis de 2 mil pesos y lentes de 6 mil 300 pesos .

Kimberly La Más Preciosa tenía 42 productos en su mesa de regalos, entre los que pedía 4 pantallas y la más cara tenía un precio de 163 mil pesos.

Las críticas por la costosa mesa de regalos de Kimberly La Más Preciosa no se hicieron esperar, pues prácticamente querían que los invitados amueblaran su casa.

Pero lo que más molestó a Kimberly La Más Preciosa, fue que Liverpool le canceló su mesa de regalos porque se hizo pública.

Fue a través de un en vivo que Kimberly La Más Preciosa reclamó a Liverpool por cancelarle su mesa, por el revuelo que provocó en redes sociales.

“Oscar recibió una llamada de Liverpool, pues resulta que dicen que se filtró la mesa de regalos en TikTok y que cuando me dieron unas hojas (contrato) la verdad yo no las leí (...) Que me la van a cancelar, que porque no se puede filtrar”

Kimberly La Más Preciosa