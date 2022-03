Kimberly Flores revela como afronta el ‘hate’ en redes sociales; “No hay que engancharnos” aconsejó la modelo de 32 años de edad.

Y es que desde su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’ Kimberly Flores ha sido una de las famosas más criticadas del medio.

Sin embrago, con el paso del tiempo Kimberly Flores aprendió a no darle importancia los malos comentarios en redes sociales y tomar los mejores de estos.

Durante un live en su cuenta oficial de Facebook Kimberly Flores reveló como lidia con todas las críticas y el hate que recibe en redes sociales.

De acuerdo con la modelo guatemalteca el secreto esta en la selección correcta de los comentarios que se reciben a través de las redes sociales.

“A veces yo me conecto y me tiran mucha mala vibra y por eso no me gusta, pero no todo es así”

Kimberly Flores