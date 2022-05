Durante un video en su cuenta de Facebook Kimberly Flores reveló tiene una adicción poco saludable de la cual no habría podido deshacerse.

Y es que aunque Edwin Luna en reiteradas ocasiones ya le ha llamado la atención Kimberly Flores aseguró no podría resistirse a su gusto.

Incluso Kimberly Flores aseguró que no puede estar sin el pese a las consecuencias en su casa; sin embargo, su adicción sí habría disminuido.

En su cuenta oficial de Facebook Kimberly Flores compartió un video en el cual reveló es adicta a un tipo de comida rápida: las donas de Krispy Kreme.

Aunque en su video Kimberly Flores se mostró disgustada con el hecho de que su adicción sería revelada en medios de comunicación, la modelo quien se encontraba saliendo de una centro comercial con su dona, no pudo evitar contárselo a sus seguidoras.

Y es que aunque no pareciera grave su gusto por este bocadillo, la modelo confesó que incluso ha llegado tener problemas en su casa con Edwin Luna por la cantidad que consume.

Pese a las advertencias y sin querer dar publicidad, Kimberly Flores negó el poder desprenderse de su gusto por las donas, especialmente de las que tienen relleno.

“Edwin me regaña, me regañan en la casa y todo, pero yo cada vez que paso, y no es dando publicidad a estas donas, pero en especial estas que le mostré yo no puedo éster sin ellas”

Kimberly Flores