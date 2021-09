¿Cynthia Rodríguez está embarazada? La conductora revela si Carlos Rivera será papá

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo en México. Esto a pesar de que la pareja ha optado por mantenerse alejada de los medios de comunicación.

En las ultimas semanas surgió el rumor de que Cynthia Rodríguez se encontraba embarazada. Tras la polémica generada la conductora reveló en ‘Venga la Alegría’ si Carlos Rivera será papá.

Aunque Carlos Rivera reveló que aún no hay planes de boda con Cynthia Rodríguez, han surgido varios rumores de que la pareja se encuentra esperando a su primer hijo.

Durante el programa ‘Venga la Alegría’, Cynthia Rodríguez habló de manera abierta sobre si se convertirá en madre. La declaración de la conductora se dio durante la sección de ‘Margarita McKenzie’.

Y es que el Capi Pérez en su personaje de ‘Margarita McKenzie’ puso en jaque a los conductores al mostrarle algunos de los comentarios que han dejado sus seguidores en sus redes sociales.

Cuando llegó el turno de Cynthia Rodríguez, ‘Margarita McKenzie’ leyó un comentario de una usuaria en donde le preguntaban que si se encontraba embarazada tras compartir una imagen en donde la notaba diferente.

“Te ves muy rara de tu cara ¿acaso será que estás embarazada? eso no se puede ocultar”, fue el comentario de una usuaria.

Ante los nervios de Cynthia Rodríguez, ‘Margarita McKenzie’ empezó a bromear e incluso trató de imitar a Carlos Rivera señalando que el sería el padre.

Cynthia Rodríguez se tomó el vientre y destacó que tenía dos horas aguantándose las ganas de ir al baño por eso se le veía una pancita. Sin embargo de manera contundente la conductora cuestionó a las personas que pueden decir que está embarazada por su rostro.

“No sé cómo hay gente que dice que con ver la cara adivinan si estás embarazada o no, quiero que me digan ¿estoy embarazada si o no? ¡no!”

Cynthia Rodríguez