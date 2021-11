La influencer Kenia Os planea convertirse en actriz de Disney, así lo reveló en una entrevista.

Cabe recordar que recientemente Kenia Os fue firmada por Sony Music y este jueves sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video musical de ‘La noche’.

El clip obtuvo más de un millón de visitas en menos de veinticuatro horas y se posicionó como el número uno en tendencias musicales de YouTube.

Ya hemos visto a la influencer desempeñarse como empresaria y cantante; en entrevista con ‘EFE’, Kenia Os reveló que ahora planea incursionar en la actuación, e incluso le gustaría llegar a darle voz a una princesa de Disney, según declaró a la agencia.

Kenia Os (@keniaos)

“Me gustaría muchísimo actuar, nos han llegado varías propuestas, pero ahí no importa el nombre que tengas, o tu carrera, es otro mundo, ahí tienes que hacer casting y no he quedado en ninguno, pero espero quedar en alguno”, contó.

Para la creadora de contenido, el tiempo no es un impedimento y va por su próxima meta.

“Siempre puedes hacer de todo un poco, teniendo a las personas correctas en tu equipo, administrándote y siguiendo tu agenda”, explicó Kenia Os.

Kenia Os habla sobre su faceta como cantante

Kenia Os ya conquistó a sus seguidores, a través de su contenido en YouTube y redes sociales, ahora espera cosechar el cariño de sus seguidores, cantando.

La influencer confesó que su talento musical es heredado, pues no es la única en su familia, que canta.

“Toda mi familia por parte de mi mamá canta hermoso y yo sabía que tenía voz, pero tenía miedo y no sabía que podía, y no me veía en el escenario”, declaró.

Kenia Os no titubea en experimentar nuevos géneros, según expuso, “Me gustan todos los géneros, me siento muy estable. Donde más cómoda me siento es en el pop urbano”, dijo.

“Pero no tengo miedo a experimentar, también hice del reguetón sucio y me gustó, creo que al experimentar crezco como artista”, añadió.

Sobre su más reciente tema ‘La noche’, dejó saber que se siente “más estable” que nunca.

“Tengo mucha libertad para crear, para hacer buena música, lo único que cambia es la promoción y de lo digital, que es algo que yo no estaba tan acostumbrada, pero siento el proyecto con más formalidad”, dijo Kenia Os para concluir.