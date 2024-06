Katy Perry se roba todas las miradas con un look de infarto en París, Francia; así es como lució la cantante.

La cantante Katy Perry, de 39 años de edad, ha dejado a todos con la boca abierta en París durante la Vogue World 2024.

Luego de no solo un look de infarto, sino, varios que han impactado con la desnudes con la que Katy Perry se ha dejado ver.

Katy Perry (Katy Perry Twitter @katyperry)

Así se robó las miradas en París con look de infarto Katy Perry

Sin duda, la intérprete de ‘Hot n Cold’, Katy Perry ha sido la celebridad que se robó las miradas en la capital de la moda, París durante el magno evento de la Vogue World 2024.

Luego de que durante el desfile de Balenciaga, la cantante californiana Katy Perry lució un look de infarto.

Con un total look en negro de 3 piezas, un gran abrigo, unas pant-boots tipo medias rotas y unos lentes de Balenciaga.

Katy Perry roba miradas con look de infarto en París (tomada de Video )

Lo impactante de este look de infarto Katy Perry es que debajo del abrigo no lleva nada , por lo que la cantante deja ver su torso desnudo.

Look de infarto, por el que Katy Perry se pone en tendencia, sin embargo, no fue el único look con el que se robó las miradas la cantante en París.

Katy Perry roba miradas con look de infarto en París (tomada de Video )

Katy Perry se convierte en la poseedora de los look de infarto en París

Si pensaste que el look de infarto de Katy Perry en el que mostró su desnudes fue el único, te equivocas.

Pues ante el magno evento de la moda, Katy Perry aprovechó para lucir más look de infarto en París.

Ya que antes de verla en el flamante abrigo negro, Katy Perry se robo primero las miradas al llegar al Hotel Ritz de París en un vestido rojo con una cola de nada más ni menos que de 200 metros de largo, también de Balenciaga.

Asimismo, durante la fiesta inaugural de la Vogue World 2024 en el Place Vendôme de París, Katy Perry también optó por mostrar su escultural cuerpo.

Con un look ‘naked dress’ de archivo de la firma Luar, vestido que se caracteriza por sus cortes geométricos que solo tapan las partes íntimas de Katy Perry.

Look de Katy Perry que sin duda son de infarto y que fueron la sensación en la capital de la moda París.