A ocho años de su encuentro con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Kate del Castillo recordó cómo fue engañada por el actor estadounidense Sean Penn.

En una reciente entrevista, Kate del Castillo se mostró renuente a hablar sobre el exlíder del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

De lo que Kate del Castillo sí habló fue de Sean Penn, a quien calificó como “una persona deplorable”, que incluso se metió a su cama con tal de que lo incluyera en su encuentro con El Chapo Guzmán.

Sean Penn, Joaquín 'El Chapo' Guzmán y Kate del Castillo (Kate del Castillo)

Kate del Castillo afirma no se arrepiente de su encuentro con El Chapo, pero sí de confiar en las personas equivocadas

Kate del Castillo se encuentra en plena promoción de su nueva serie ‘Volver a caer’, por lo que ha brindó una entrevista a la periodista María Antonieta Collins, quien le preguntó sobre Joaquín Guzmán Loera.

Al escuchar el nombre, Kate del Castillo se mostró renuente a hablar sobre el tema, aunque dijo ya tener asumido que su encuentro con el narcotraficante marcó su vida y no se arrepiente.

“Es una parte de mi vida y que ni modo, se fue por un lado que yo no quería y así fue, pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada”. Kate del Castillo

Sean Penn; 'El Chapo' Guzmán y Kate del Castillo se reunieron en reserva natural de la Universidad Autónoma de Sinaloa (AFP)

Sobre los momentos de angustia que vivió durante su polémico encuentro con el capo y si en ese momento conoció a sus mejores amigos, Kate del Castillo dijo que la experiencia le ayudó a depurar muchas cosas de su vida.

“Total, fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia, porque yo como quiera se me resbalan las balas, pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México, yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos” Kate del Castillo

Kate del Castillo sobre Sean Penn: “Yo no doy un quinto por esa persona”

Ante ello, Kate del Castillo reflexionó sobre el costo que la han significado las decisiones que ha tomado:

“Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”. Kate del Castillo

Sobre Sean Penn, quien hizo público su encuentro con El Chapo tras escribir un reportaje y publicar fotos del momento en la revista Rolling Stone, Kate del Castillo reiteró que al actor la engañó, para después traicionarla.

Ante ello, Kate del Castillo reiteró que su conciencia está tranquila, lo que no cree que pase con Sean Penn, quien incluso, dijo, se metió a su cama para poder ser parte de su encuentro con el narcotraficante:

“A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡qué deplorable!”, o sea, una persona deplorable” Kate del Castillo

Kate del Castillo y Sean Penn. Ven traición. (Instagram de Kate)

Kate del Castillo quiere ser la primera heroína mexicana de Marvel

Kate del Castillo reveló que más allá del temor que vive cuando vuelve a México, no dejará de hacerlo por una razón muy importante.

“No te voy a mentir, cada vez que entro me pongo nerviosa, porque fueron momentos muy traumáticos para mí, pero cada vez que vuelvo a México pues ese es mi hogar, es mi país, es de donde soy, y no pienso dejar de ir a México y más trayendo producciones”. Kate del Castillo

En otro tema, Kate del Castillo confesó que le gustaría unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con una heroína mexicana:

“Me encantaría… pues una nueva, yo quisiera ser la heroína mexicana, que les hace falta eh, una latina mexicana por ahí, heroína, estaría buenísimo, me encantan todas las cosas de acción, me divierten mucho” Kate del Castillo