Karla Souza dio la noticia de que estaba embarazada de su tercer hijo, luego de aparecer en una alfombra roja luciendo su vientre de embarazo.

Aunque hace apenas seis días, Karla Souza -de 37 años de edad- fue reconocida por Glamour México, pero el outfit que eligió ocultó perfectamente su embarazo.

Sin embargo, durante el fin de semana, la actriz se paseó por los International Emmy Awards, donde posó tomándose su vientre de embarazo.

Hace seis días, Karla Souza apareció en una entrega de premios de Glamour México, en la CDMX, donde pasó desapercibida entre el resto de mujeres que fueron galardonadas.

Y es que parece ser que Karla Souza eligió que fueran los International Emmy Awards, el sitio donde revelaría que está embarazada de su tercer hijo.

El pasado 20 de noviembre, se llevó a cabo la entrega de los Internacional Emmy Awards en Nueva York, donde destacó que Karla Souza competía como ‘Mejor Actriz’ por su película ‘La Caída’.

Sin embargo, su participación tomó un segundo plano cuando llegó a la alfombra roja de la ceremonia luciendo un outfit planeado que dejaba ver su vientre de embarazo.

Sin duda alguna, Karla Souza se mostró orgullosa de estar en la espera de su tercer hijo, pues hasta posó destacando su vientre.

Además, tienes que saber que el que será el tercer hijo de Karla Souza trae torta bajo el brazo, pues la actriz se llevó dos premios en los International Emmy Awards:

Karla Souza está embarazada, por lo que este sería su tercer hijo junto a Marshall Trenckmann -de edad desconocida-, pero ¿estará dispuesta a revelar que es actriz?

En una plática que Karla Souza tuvo con ‘Creativo’, compartió que ninguno de sus hijos saben que es actriz, además de que tiene corta edad:

La actriz reveló que aunque Gianna comienza a darse cuenta de que su mamá sale en revistas, ella se describió como no preparada para revelar que es actriz.

Karla Souza contó que esto se debe a que aún no sabe con qué película puede mostrarle a su hija que es actriz.

“En mi casa no tengo nada de revistas, nada, ella no sabe que soy actriz (...) Pero alguien le ha de ver dicho, porque ahora que me vio en una preguntó “¿qué hace mamá en ese libro” y yo le dije “tú por qué crees que está mamá ahí”, ella me contestó “porque haces películas”.

Karla Souza, actriz.