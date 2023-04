Karla Souza no vive tranquila desde La Caída que retrata abuso sexual dentro del clavadismo mexicano, ya que la película tuvo grandes efectos de los que no han hablado.

En diciembre del año pasado se estrenó La Caída -película protagonizada y producida por Karla Souza-, que está inspirada en hechos reales.

La Caída retrata la violencia emocional, psicológica y sexual dentro del clavadismo mexicano. Sin embargo, realizar la película fue más difícil de lo que se imaginó Karla Souza.

A cuatro meses de su estreno, Karla Souza -de 37 años de edad- confesó que no vive tranquila ya que La Caída ha tenido un efecto muy fuerte dentro del deporte e incluso ha sufrido amenazas.

En 2018 Karla Souza denunció que al inicio de su carrera fue víctima de violación por parte de un director y productor de cine y televisión.

Aunque Karla Souza no reveló el nombre de su agresor, de inmediato se señaló a Gustavo Loza como responsable, lo que la actriz no desmintió.

Luego de la gran polémica que generó su denuncia, Karla Souza realizó su debut como productora con la película La Caída, un proyecto que ha tenido grandes repercusiones.

En entrevista para el podcast Creativo, conducido por Roberto Martínez, Karla Souza confesó que La Caída fue un proyecto muy importante, ya que acababa de ser mamá y esta película le exigió un esfuerzo físico considerable.

Karla Souza relató que estuvo muy metida en cada parte del proyecto de su realización, pero nunca se imaginó el gran impactó que iba tener.

Al ser cuestionada sobre cómo escogió esta historia, Karla Souza confesó que en realidad ella solo quería hacer una película de deporte, ya que ella fue deportista y sentía que en México no se había abordado esta clase de historias.

Cuando estaba en un baño, encontró una revista sobre la historia de una clavadista mexicana, en ese momento Karla Souza imaginó que el mundo de los clavados quedaría muy bien cinematográficamente.

Sin embargo cuando comenzó a investigar más sobre el tema, se encontró con la historia de la clavadista Azul Almazán que denunció que había sido acusada por su ex entrenador.

Karla Souza señaló que tras su denuncia, Azul Almazán se tuvo que ir de México ya que la amenazaron y la destrozaron, por lo que fue en ese momento que se dio cuenta que esa es la historia que quería contar.

Durante su conversación, Karla Souza confesó que hubo una clavadista se negó a participar porque no quería hablar sobre el abuso sexual dentro del clavadismo mexicano.

Karla Souza señaló que no la juzga, pues sabe que esos temas son un estigma muy fuerte. Ya que las personas que hablan sobre esos temas son muy criticadas.

En ese sentido, Karla Souza destacó que la clavadista tenía mucho que perder ya que se acaban los patrocinios con diferentes marcas.

Karla Souza recordó que cuando ella habló del acoso y abuso sexual que sufrió perdió todas las marcas, pese a que no dijo el nombre de la persona.

“Me cancelaron por completo, entonces yo no culpo a esa clavadista que dijo no ahí no me quiero meter. Muy poca gente quiere hablar de ese tema”

Karla Souza