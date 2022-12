Aunque en las últimas emisiones, Karla Sofía Gascón obtuvo buenas críticas en sus platillos, esta vez la suerte le falló y su habilidad en la cocina también pues fue eliminada de MasterChef Celebrity.

Karla Sofía Gascón, de 50 años de edad, se enfrentó a Alejandra Ávalos, de 54 años de edad, quien la sacó de la competencia pues su platillo y su actitud gustó más a los chefs.

Fue así como se definió que Lorena Herrera de 55 años de edad, Arturo López Gavito de 54 años, Ricardo Peralta de 33 años de edad y Alejandra Ávalos, son los finalistas de MasterChef Celebrity.

Lo que no gustó a la actriz española quien se dio a conocer por su participación en la película “Nosotros los nobles”, pues vía Instagram escribió un mensaje que rápidamente generó polémica.

Tal y como lo hizo cuando descubrió que ella era la eliminada de la competencia, Karla Sofía Gascón agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo, así como a TV Azteca por la magnífica aventura.

Dio las gracias a los chefs, quienes dicen estar más agradecidos por probar sus platillos, así como a la conductora Tatiana, de 54 años de edad. Incluyo a productores, directos y a cada miembro que colabora en la producción del programa.

Incluso se despidió de sus compañeros a quien dice adorar aunque parezca lo contrario pues le dieron verdadero placer al ver cómo iban siendo eliminados...

E imprimiendo un poco de soberbia - o mucha- Karla Sofía Gascón dice desconocer por qué no llegó a la final de MasterChef México y es que sus platillos en este último episodio fueron los mejores que hizo en toda la competencia.

“Solo el diosito de Nadia sabe porqué no estaré en la final... A lo largo de estos meses me he dejado la piel para ganar este concurso. Me he sentido como en Squid Game, cada que entraba a la cocina sentía que me iban a espichar si no lo hacía bien. Demasiado estrés, demasiadas emociones, demasiado concentrado.”

Karla Sofía Gascón