Karla Panini estrena cuerpazo en 2022 (FOTO)

Karla Panini estrena cuerpazo en 2022. La comediante asegura que su delgada anatomía es resultado de su esfuerzo y no de las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Panini compartió fotografías del antes y después de haber dado bienvenida a su hija Isabella, nacimiento que tuvo lugar hace tres años y medio.

La primera foto fue para mostrar cómo lucía su cuerpo a horas del nacimiento de ‘Chabella’, mientras que la segunda es de ocho meses después cuando se realizó la lipectomía.

Cabe señalar que la lipectomía es una cirugía estética que sirve para eliminar el exceso de grasa así como para tensar los músculos abdominales y así obtener un abdomen plano.

Karla Panini muestra cómo ha cambiado su cuerpo (@kpaninimx / Instagram)

Karla Panini acepta haberse sometido a cirugías estéticas

No es ningún secreto, Karla Panini sí ha recurrido al bisturí, la propia acepta haberse sometido a cirugías estéticas; sin embargo, niega que su delgada figura se haya construido mágicamente.

“Sí, efectivamente me quité la panza y la flacidez en mi abdomen, pero no me operé los glúteos, ni los brazos, ni las piernas”, aclara la esposa del empresario Américo Garza.

Karla Panini muestra cómo ha cambiado su cuerpo (@kpaninimx / Instagram)

Asegura que los cambios que ha tenido en su musculatura no son producto de remedios mágicos, pero si de una “friega”.

“Es disciplina, es constancia y sobre todo es decirte todos los días: me amo muchísimo”, señala Karla Panini.

Karla Panini está a favor de las cirugías estéticas, pero…

Por consiguiente, Karla Panini aclara no estar en contra de las cirugías estéticas ya que son efectivas para obtener un aspecto mejor, pero no sirven mucho si uno da por hecho que éstas son mágicas.

“Las cirugías ayudan mucho, pero si no las cuidas con buena alimentación y ejercicio tu operación habrá sido en vano”, advierte. “Cuídala para que valga la pena el dolor que pasaste o aún peor el dinero que invertiste”, agrega.

Finalmente asegura que su finalidad es motivar a las personas a verse y sentirse mejor por medio de su esfuerzo y no de cirugías o pastillas mágicas, ya que el secreto está en la disciplina, la constancia y el amor propio.

“No importa el día, lo que importa es la fecha, la cual grabarás en tu corazón para siempre, y recordarás con amor y con orgullo, el día que dijste HOY SERÉ UNA NUEVA PERSONA, física, emocional y sobre todo espiritualmente”. Karla Panini