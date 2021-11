Karla Panini le responde ‘haters’; dice que no le importa el odio de “todo México” por la traición a Karla Luna , su “mejor amiga”.

Vía Instagram, Karla Panini reavivó la polémica en torno a Karla Luna y la familia de esta.

Y es que, a pesar de los años, Karla Panini sigue siendo atacada en redes sociales por su infidelidad con Américo Garza , su actual esposo.

Al respecto, Karla Panini aseguró que ser odiada en todo el país la tiene sin cuidado.

Karla Panini grabó un video en vivo en Instagram junto a su esposo, Américo Garza, para responderle a todos los ‘haters’ que la atacan.

Entre bromas, Karla Panini reafirmó que los comentarios en su contra no le afectan; más bien, está preocupada por el daño a sus hijos .

Ante esto, Karla Panini explotó contra quienes la hacen recordar su infidelidad y traición hacia quien fuera su amiga, Karla Luna.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odian. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz.”

Karla Panini