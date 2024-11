Karla Díaz, de 40 años de edad, entrevistó como pudo a Katy Perry en inglés. ¿De qué hablaron en Pinky Promise?

Katy Perry, de 40 años de edad, conquistó México durante su más reciente visita al país, pues decidió anunciar personalmente los conciertos que ofrecerá en 2025, como parte de su gira ‘The Lifetimes Tour’.

Esto la llevó a prolongar su visita por varios días a México y a visitar no sólo los medios tradicionales, sino también a aparecer en algunos de los programas más queridos de la web, como Pinky Promise.

Karla Díaz y su entrevista a Katy Perry (@karladiazof / )

Karla Díaz y su “terrible inglés” durante la entrevista con Katy Perry recuerdan el momento “why de rito” de López Dóriga

¿Cómo le fue a Katy Perry en el programa conducido por Karla Díaz? La ex integrante de JNS hizo su mejor esfuerzo para entrevistar sin intermediarios a su invitada.

Sin embargo, Karla Díaz no se sintió tan confiada con el nivel de inglés que maneja y prefirió recibir ayuda de un traductor para comunicarse mejor con Katy Perry.

No obstante, en varios momentos Karla Díaz se animó a sacar sus mejores frases en inglés o mejor dicho, en spanglish.

Aunque esto generó confusión a Katy Perry, la cantante estadounidense se mostró comprensiva con la situación y bastante colaboradora, dando elaboradas respuestas.

Ejemplo de ello sucedió cuando la ex JNS reconocio:“My english is terrible, lo entiendo per no lo hablo”; a lo que Katy Perry contestó, “my Spanish is terrible [...] you’re doing great, don’t worry”.

A muchos, esta situación les recordó el momento “why de rito” que Joaquín López Dóriga protagonizó en el año 2011, cuando entrevistó al actor Anthony Hopkins, quien promocionaba la película The Rite.

Karla Díaz y su entrevista a Katy Perry (@karladiazof / )

Katy Perry revela en Pinky Promise cómo será el escenario de su tour

Durante la entrevista, Karla Díaz logró que Katy Perry le diera un adelanto de lo que podrá ver la gente que acuda a sus shows.

La intérprete de ‘Roar’ señaló que el escenario está diseñado para que durante el show pueda convivir personalmente con los afortunados fans que ella elija.

El escenario “va a tener una historia detrás, va a tener significado y propósito [...] Tengo dos increíbles secciones, el ‘pozo de la infinidad’ y el de la ‘eternidad’, bueno, no les diría pozos, [sino] hermosas áreas de celebración”, comentó.