Karely Ruiz tuvo un accidente en su lujosa camioneta RAM 1500 TRX 2022, con un valor de 2.5 millones de pesos y aún así la volcó en un accidente.

La modelo de OnlyFans, de 21 años de edad, obtiene ganancias millonarias, por lo que comparte con sus seguidores su lujosa vida.

El 28 de octubre será el cumpleaños de Karely Ruiz, por lo que ha presumido sus autoregalos, incluida una RAM 1500 TRX con un valor de 2. 5 millones de pesos.

La lujosa camioneta es negra y la llevó para divertirse un rato en playas de Tampico, pero el auto terminó volcado en la arena.

Afortunadamente la modelo no sufrió lesiones graves, pero compartió que estaba adolorida.

En las imágenes compartidas por Karely Ruiz se puede ver la camioneta RAM 1500 TRX 2022, la cual tiene una potencia de 702 caballos de fuerza y una aceleración de o a 100 kilómetros en 4.5 segundos.

Esta lujos camioneta cuesta 2 millones 479 mil pesos, pero este precio puede ser mayor según las características que haya adquirido la modelo.

Hasta el momento se desconoce si la camioneta sufrió daños considerables, pero se sabe que Karely Ruiz, su hermana y amigos, eran quienes viajaban en el vehículo.

La modelo de OnlyFans se ha tomado con humor este accidente y ha compartido varias imágenes de su majestuosa camioneta.

“Antes de la tragedia” escribió Karely Ruiz junto a fotografías de ella y su RAM.

Sus fans se han mostrado preocupados por la joven y le han enviado mensajes de cariño.

El 28 de octubre cumplirá 22 años Karely Ruiz y sus fans le han manifestado sus intenciones de enviarles regalos.

Es por eso que compartió en sus historias de Instagram una dirección para que sus seguidores les envíen obsequios.

“Chicos estoy recibiendo muchos mensajes de fans que me quieren enviar regalitos por mi cumple, aquí les dejo una dirección donde pueden enviarme”

Karely Ruiz especificó que no era la dirección de su casa, pero los estarían recibiendo en este sitio.

Sin embargo las críticas no se hicieron esperar y algunas personas comenzaron a decir que Karely Ruiz estaba pidiendo regalos, situación que ella negó.

“Oigan no hay porque criticar, yo no tengo necesidad de andar pidiendo regalos, son los fans los que me enviaron este mensajito y yo dije: ‘no tiene nada de malo, es mi cumpleaños’ qué bonito detalle ¿Por qué por todo quieren tirar?”

Karely Ruiz