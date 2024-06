Karely Ruiz -de 23 años de edad- le pidió a Babo no ser un “hocicón” después de andar diciendo que es ella quien siempre lo anda buscando.

Estas declaraciones las dio la influencer de OnlyFans en Gusgri Podcast, mismo espacio en el que Babo había asistido con anterioridad como invitado, soltando algunos comentarios de Karely Ruiz.

Solo que en esta ocasión fue la influencer quien salió a desmentir todo lo que dijo el rapero, amenazando con mostrar las conversaciones que han tenido para revelar quién está diciendo la verdad.

Karely Ruiz no baja de “hocicón” a Babo y hasta lo amenaza con mostrar sus conversaciones

Durante algún momento del podcast, Karely Ruiz y Gusgri tocaron el tema de las colaboraciones que los fans le han pedido a la influencer con el Babo.

Al respecto, Karely Ruiz mencionó que sí le sugirió al rapero una sesión de fotos, pero que tuvo que rechazarlo al final debido a que el Babo “lo quería todo” con ella.

Karely Ruiz (Instagram/@karelyruiz.of)

En este momento, Gusgri le comentó a la influencer que en la última entrevista que le hizo al rapero afirmó que ha sido ella quien lo busca constantemente.

Algo que Karely Ruiz negó contundentemente.

“Él quiere todo y pues yo solo quiero fotito. Él siempre me hablaba, yo no. Y puedo enseñar las conversaciones, que no sea hocicón. La verdad”. Karely Ruiz

Incluso, Karely Ruiz mencionó que Babo no tiene que andar por ahí diciendo que es ella la que no quiso hacer alguna colaboración, siendo ella quien le propuso las fotos.

La influencer reveló además que hace poco el rapero se volvió a contactar con ella para reclamarle que nunca tiene tiempo, afirmando que su tiempo es para sus cosas y no para Babo.

Babo (Instagram | @babo_cartel)

“Babo no me gusta”, dice una contundente Karely Ruiz respecto a sus gustos por el rapero

Aquí no terminaron las declaraciones de Karely Ruiz, pues continuó lanzando comentarios en contra de Babo.

Y es que, contrario a lo que dice la canción del rapero, todo parece indicar que sí hay mujeres que no se mueren por él, pues la influencer también dejó en claro que el cantante no es su tipo.

En este sentido, Karely Ruiz mencionó que Babo no le gusta pero que tampoco no tiene nada en su contra. Pues no puede decir nada de él debido a que no lo conoce.