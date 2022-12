Pese a abrirse a la Navidad, Karely Ruiz, la famosa modelo de Only Fans no se la pasó muy bien en esta fecha decembrina llena de celebración, pero ¿por qué? Aquí te lo contamos.

A través de sus historias en la red social Instagram, Karely Ruiz de 22 años de edad mandó sus mejores deseos de Navidad, aunque la también influencer confesó no sentirse bien y de ánimos.

Luego de que la modelo Karely Ruiz pidiera disculpas a sus miles de seguidores, debido a que no se tomó ninguna foto de este año por Navidad.

A lo que Karely Ruiz se justificó diciendo “no me siento emocionalmente muy bien” , aunque la modelo de Only Fans no explicó la razón del porque su bajón de ánimo.

Eso sí Karely Ruiz expresó que tanta fue su falta de ánimo y sentirse mal que hasta la modelo de Only Fans dijo que no se arregló para la celebración de la Navidad.

Sin embargo, la modelo Karely Ruiz agradeció los buenos deseos que le enviaron durante esta Navidad sus fans.

Karely Ruiz se abre en Navidad: no se la pasó muy bien (Especial )

Karely Ruiz se arregla y termina festejando Navidad

Pese a que la modelo de Only Fans Karely Ruiz dijo no sentirse de humor para festejar Navidad, terminó arreglándose para celebrar.

Luego de que en historias siguientes en su Instagram, Karely Ruiz expresó que si se quería arreglar para Navidad, sin embargos los ánimos no la dejaban a la modelo.

A lo que al parecer Karely Ruiz se abrió a la Navidad llenándose de ánimo, por lo que terminó arreglándose para enviarles mucho amor a su miles de fans en estas fechas decembrinas.

Asimismo, la influencer Karely Ruiz envió a sus seguidores un mensaje de Navidad, deseando lo mejor a todos.

Así como también Karely Ruiz deseó estar mucho mejor para el 31 de diciembre y así tener bien atendidos a todos sus fans

“Hey chicos feliz Navidad a todos, la verdad no tengo ánimos, no sé qué sea pero espero el 31 andar mejor. Los quiero mucho, pásenla super bien con su familia, tomen muchos” , expresó Karely Ruiz en un pequeño video para sus seguidores.