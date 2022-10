Karely Ruiz ya reveló lo que se rumoraba tras varias entrevistas que ha dado, las mujeres sí le gustan y hasta describió el tipo de mujeres que le atraen.

La influencer y modelo de OnlyFans de 21 años de edad, ha levantado fantasías entre hombres, pero las mujeres no se quedan atrás y ahora hasta ella abre una nueva oportunidad.

Karely Ruiz reconfirmó sus preferencias sexuales, diciendo que si algo tiene en común con los hombres es que le gustan las mujeres.

Sin revelar si se trata de bisexualidad o pansexualidad, Karely Ruiz simplemente reconfirmó que además de que le gustan los hombres, también las mujeres se pueden formar.

Así como la influencer ha tomado popularidad entre los hombre por su figura, han sido varias las mujeres en redes sociales que se han declarado con atracción hacia Karely Ruiz.

Y aunque estas podían haber tenido la puerta cerrada con la modelo de Monterrey, ya no es así, pues ahora reconfirmó que le gustan las mujeres.

Anteriormente, Karely Ruiz ya había hablado de esto en el podcast de Rayito, ‘Rayos X’, en donde compartió que tanto hombres como mujeres le gustaban.

Sin embargo, en esta entrevista callejera mostrada en TikTok por el usuario ‘Italiacarolinasherrera’, se dijo con los mismos gustos que los hombres.

Karely Ruiz reconfirmó que le gustan las mujeres, sin embargo, esta no es la primera vez que lo comparte y antes hasta había revelado qué tipo es su preferida.

Aunque Karely Ruiz había tenido una relación heterosexual, eso no la hace exenta a sentirse atraída por mujeres, sobre todos si son ‘masculinas’.

Fue en su participación de ‘Rayos X’, el podcast del influencer Rayito, en donde describió cuál es el tipo de mujeres que le gustan.

“Las mujeres me gustan que parezcan niño, que se vean como niño, no me gustan que sean muy tiernitas… que sean como yo no, no podría salir con alguien así”.

Karely Ruiz, influencer.