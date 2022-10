Karely Ruiz presumió en redes sociales su nuevo tatuaje que está inspirado en uno de los animes más populares de 1990.

“A tatuarme más y qué”, mencionó la modelo en la descripción de su foto donde presumió su más reciente tatuaje, esta vez con gran inspiración en Japón y especialmente en el personaje principal de un anime.

El tatuaje resulta ser la cara de Usagi Tsukino, perteneciente al anime de Sailor Moon. Al parecer la modelo es fanática del anime y es otaku de corazón.

Los seguidores de Karely Ruiz han defendido su nuevo tatuaje en los comentarios y algunos otros la han criticado fuertemente.

Pretty Guardian Sailor Moon R (Toei Animation )

Karely Ruiz divide corazones con su tatuaje

Al parecer Karely Ruiz rompió algunos corazones, pues hubo quienes criticaron su nuevo tatuaje y externaron su disgusto en los comentarios.

“Las muchachas hermosas no necesitan adornos para seguir siendo hermosas”, “Ps si peor ya no puedes quedar”, “@karelyruiz ya no princesa q vas a parecer pizarrón de primaria así estas muy bien”, “Una raya más al tigre”, se lee en los comentarios.

Nuevo tatuaje de Karely Ruiz (Captura de Instagram/@karelyruiz)

No obstante, también hubo quienes defendieron a Karely Ruiz hasta la muerte y la adularon por su nuevo tatuaje de Sailor Moon.

“La mujer con tatuajes siempre se miran sexys”, “Amo tus tatuajes!!!! Y que soporten jajaja… i love you”, “Se ve súper increíble”, “Waooooooooooooo espectacularmente sexy Bebesita”, “Mamacita te encuentras muy hermosa”, Que hermosa foto”, escriben los usuarios.

Karely Ruiz y su nuevo tatuaje de Usagi Tsukino de Sailor Moon (Especial)

¿Karely Ruiz es otaku?

Sin duda este tatuaje de la protagonista de Sailor Moon ha hecho que varios de sus fans se pregunten si ¿Karely Ruiz es fan del anime?

En diversas ocasiones la modelo ha dejado claro sus gustos personales y los presume sin pena alguna. Incluso se ha vestido como Goku de Dragon Ball.

Además, quizás su gusto por el anime lo ha demostrado frente a cámara sin pena y se ha vestido como conejita parecida a la diversos animes japoneses.

Hasta el momento la foto del tatuaje de Karely Ruiz ha obtenido más de 196 mil Me gusta y más de 592 personas ha realizado comentarios.

La modelo presume sus gustos para sus seguidores y no tendría pena por mostrar sus nuevos tatuajes.