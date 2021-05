Kanye West reaparece tras su divorcio con Kim Kardashian

Tras haberse divorciado de Kim Kardashian en febrero de este 2021, el rapero estadounidense Kanye West reapareció en público.

Y aunque su aparición fue momentánea y discreta afuera de un edificio vestido totalmente de negro y solo acompañado de uno de sus guardaespaldas, Kanye West fue objeto de miradas.

Pues además de este avistamiento, el rapero reapareció en el programa de la familia de su ex esposa ‘Keeping Up With the Kardashians’.

¿Kanye West regresa a ‘Keeping Up With the Kardashians’?

De acuerdo con ‘E online’, Kanye West apareció en el programa para ayudar a Kim Kardashian con el regalo del 55 cumpleaños de Kriss Jenner.

Y es que la ex pareja le organizó todo un guardarropas presentado como “galería de museo” en la propiedad de Kardashian-West.

Para este regalo de cumpleaños Kim Kardashian seleccionó 65 ‘outfits’ y Kanye West diseñó los maniquíes, eligió los colores y coordinó la colocación de estos.

Durante el programa Kim Kardashian resaltó el trabajo de Kanye West para que la presentación de los regalos fuera exitosa.

Sin embrago, tras está a parición del rapero en el programa no se han dado a conocer detalles sobre futuras participaciones.

Pues además, cabe mencionar que a principios de este mes, en un capitulo, Kim Kardashian habló con Kanye West sobre terminar con el programa después de su vigésima temporada.

¿Qué relación tienen Kanye West y Kim Kardashian?

A pesar de que Kanye West y Kim Kardashian se divorciaron durante este 2021, los famosos tienen cuatro hijos juntos.

Por lo que se cree que Kanye West y Kim Kardashian mantienen una relación estrictamente amistosa

Kim Kardashian / Kanye West (@kimkardashian)

Pues además, cabe mencionar que Kanye West esta presuntamente saliendo en secreto con la modelo rusa Irina Shayk.

Esto de acuerdo con el DeuxMoi, quien dijo haber obtenido los detalles de la relación de una fuente cercana.