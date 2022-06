Kalimba no cree que Carlos Rivera ya se casó con Cynthia Rodríguez, pues el cantante no se lo ha mencionado. El famoso de 39 años destacó que hasta que no tenga la versión de su amigo no hará caso a las noticias.

Tras la salida de Cynthia Rodríguez de 38 años de edad de ‘Venga la Alegría’, surgió el rumor de que se había ido a Europa para casarse con Carlos Rivera de 36 años de edad.

En medio de las especulaciones, Kalimba fue cuestionado sobre si ya habría felicitado a Carlos Rivera por su boda, por lo que de inmediato destacó que no lo hará hasta que no haya una versión confirmada.

Kalimba (Agencia México)

Mientras que Carlos Rivera no le diga que se casó con Cynthia Rodríguez, Kalimba no lo felicitará

A través de sus redes sociales Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han compartido varios momentos de sus vacaciones en Europa. La pareja ha compartido que ha visitado diferentes lugares como Italia.

Durante su viaje llamó la atención una imagen en la que se muestra a la pareja con el Papa Francisco. De inmediato surgieron versiones que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya se habían casado.

En medio de las especulaciones sobre si ya se habrían casado, Kalimba fue cuestionado sobre si ya había felicitado a Carlos Rivera por su boda con Cynthia Rodríguez.

En entrevista compartida por el canal ‘delarosatv’, Kalimba destacó que no cree en las versiones que circulan en algunos medios de comunicación.

“No, porque él no me lo ha dicho personalmente y como yo ya me acostumbré a no dejarme llevar por las noticias escritas, hasta que lo reciba de él y de una persona cercana lo felicitaré” Kalimba

Ante la insistencia de los medios de que la pareja había aparecido en el Vaticano, Kalimba puntualizó que el aparecer en una página importante no significa que sea la verdad.

“Que aparezcas en una página importante no tiene nada de verídico. Eso no significa que sea real” Kalimba

Kalimba destacó que en este tiempo ha aprendido a tomar solo las cosas que salen de la boca de los propios artistas pues la información que hay en los medios puede que no sea verdad.

“Yo ya aprendí a tomar las cosas de manera directa, él no ha publicado que se va a casar entonces para mí hasta que él no lo diga no tengo que felicitar a nadie” Kalimba

Algunos reportes señalan que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera realizaron una ceremonia muy pequeña en donde solo estuvieron los familiares y amigos cercanos.

¿Kalimba se tatuaría el rostro como Christian Nodal?

Antes de finalizar su entrevista, Kalimba fue cuestionado sobre si ha pensado en tatuarse el rostro tal y como lo ha hecho Christian Nodal.

De manera contundente, Kalimba destacó que él siempre ha pensado que no aunque no sabe si en un futuro podría cambiar de opinión ya que antes pensaba que no se tatuaría el cuello y ya lo hizo.