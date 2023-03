A tempranas horas de este 8 de marzo, el nombre de Kalimba se volvió tendencia en Twitter debido a que el cantante tuvo una mala actitud con una de sus fans.

Verás, una chica llamada Gabriela Quintanilla, vía redes sociales, contó su mala experiencia con Kalimba, de actualmente 40 años de edad.

Resulta que Kalimba visitó al restaurante donde Gabriela -de edad desconocida- trabaja, por lo que al reconocerlo ella le pidió una fotografía, pero la actitud de éste la sorprendió.

“Al principio el tipo no quería ni hablar en español, me preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés”, narra la decepcionada fan.

Fan de Kalimba se queja de su actitud (@Gabyyq_ / Twitter)

Así como señala que el actor y cantante sí se fotografió con ella, pero lo sintió forzado y más tarde descubrió la triste verdad y es que Kalimba hizo un desatinado comentario en Instagram.

“A veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando uno se siente cansado”, escribió el integrante de OV7 enfureciendo a su ahora detractora.

“Mi vida, fui la única en el pinche aeropuerto que te reconoció, de ahí ni las moscas se pararon en tu plato de comida. Yo sé que son humanos que también tienen días buenos y malos”, señala Gabriela y aunque dice comprender, continúa atacando.

“Se les olvida que gracias a sus fans es que aun logran hacer sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos”, agrega. Y finalmente desea que a Kalimba la comida que pidió en el restaurante le haya hecho daño.

Kalimba reacciona a críticas y ataques por su actitud con fan

Por supuesto, la queja de Gabriel Quintanilla dividió opiniones, mientras algunos aseguran que Kalimba no es tan famoso y que efectivamente debe su popularidad a sus fans, otros lo defienden.

Gente dice entender que los artistas también son seres humanos y que su trabajo puede ser demandante ya que aparentemente deben estar disponibles y felices las 24 horas, los 7 días a la semana, lo que no es posible en un ser humano normal.

Palabras con las que concuerda Kalimba, quien a través de un video agradece los insultos y el apoyo.

Dice estar tranquilo: “Si tengo unos minutos malos como todo ser humano y alguien se cruza conmigo y le fue mal en la feria, eso no me define”, puntualiza.

Y recalca. “Eso no me hace mejor ni peor persona, ni tampoco si voy a un lugar y doy fotos, eso no me hace el más chido del mundo, soy un ser humano y listo”.

Por lo que dejando claro que es un simple mortal pide a los fans no idolatrar a sus artistas, recordar que son seres humanos y también les aconseja leer mucho y no revistas de chismes. “Bye Gaby”, concluye, dejando claro que sabe quién se quejó de su actitud.