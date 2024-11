¿Kalimba les respondió grosero a los reporteros? Así reaccionó al ser cuestionado sobre el proceso legal que enfrenta por la denuncia de Melissa Galindo.

En los últimos meses el nombre de Kalimba ha estado en medio de la polémica luego de que Melissa Galindo -de 37 años de edad- lo denunció por el delito de abuso sexual agravado.

Ante las acusaciones en su contra, Kalimba -de 42 años de edad- ha insistido que es inocente y que lo probará ante los tribunales, para evitar que se le siga dañando su imagen.

Luego de que el pasado 17 de abril Kalimba fue vinculado a proceso por la denuncia que interpuso Melissa Galindo, el cantante fue cuestionado sobre su proceso legal.

Sin embargo, tal parece que Kalimba ya se cansó de hablar del tema y así habría reaccionado ante los cuestionamientos de los reporteros.

A lo largo de su trayectoria, Kalimba se ha enfrentado a varias denuncias como en 2010 cuando fue acusado de haber violado a una menor de edad y fue enviado a prisión en Quintana Roo.

Sin embargo, no es la única denuncia por abuso a la que se ha enfrentado Kalimba y es que Melissa Galindo también lo acusó.

A más de seis meses de que fue vinculado a proceso por la denuncia de Melissa Galindo, reporteros no dudaron en cuestionarle a Kalimba sobre cómo va su situación legal.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, se puede ver como varios reporteros le cuestionaron a Kalimba por el caso de Melissa Galindo.

Kalimba compartió que nada había cambiado, pero ante los constantes cuestionamientos sobre Melissa Galindo el cantante explotó contra los reporteros.

Y es que visiblemente enojado, Kalimba se dijo harto que siempre se le cuestione lo mismo.

Kalimba señaló que desde hace varios meses le siguen haciendo las mismas preguntas cuando nada ha cambiado por lo que no tiene nada nuevo que decir.

“En el mismo lugar, que sea la última vez (que me lo preguntas). Esta entrevista ya la di, ya me vieron, ya fui a los tribunales. Me están preguntando lo mismo. Sí quiero hablar (con la prensa), pero me están haciendo las mismas preguntas de siempre”

Kalimba