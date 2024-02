Justin Timberlake por fin respondería al libro de Britney Spears, pues se rumora una entrevista con Oprah Winfrey.

A finales del 2024, Britney Spears -de 42 años de edad- lanzó un libro con duras revelaciones sobre su vida y eso incluía a su exnovio Justin Timberlake.

La ex ‘Princesa del Pop’ contó en su libro ‘The Woman in Me’ que durante su noviazgo con Justin Timberlake quedó embarazada y al cantante no le gustó nada la noticia.

Es por eso que Justin Timberlake -de 43 años de edad- persuadió a Britney Spears para que abortara, pues no estaban preparados para ser padres.

Justin Timberlake podría responder a las declaraciones de Britney Spears con una entrevista a Oprah Winfrey

Meses después de estas fuertes revelaciones, Britney Spears se disculpó públicamente por lo escrito en su libro y Justin Timberlake se burló de ella.

Justin Timberlake dio un concierto en el Irving Plaza de Nueva York y antes de cantar ‘Cry me a river’, una canción donde habla de una supuesta infidelidad de Britney Spears, aprovechó para enviarle un mensaje.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme ante absolutamente nadie” dijo el cantante, haciendo referencia a la disculpa de Britney Spears.

Ahora, se rumora que Justin Timberlake podría darle una entrevista a Oprah Winfrey -de 70 años de edad- para dar su versión de lo ocurrido con Britney Spears.

Según información de The Sun, Justin Timberlake está muy molesto por lo escrito por Britney Spears y que su música se haya visto afectada por la polémica.

Además, los comentarios que Justin Timberlake ha hecho arriba del escenario sólo han empeorado la situación y por eso quiere limpiar su imagen con una entrevista con Oprah Winfrey.

Britney Spears estaría dispuesta a todo para “acabar” con Justin Timberlake

Luego de que Justin Timberlake se burlara de la disculpa de Britney Spears en un concierto de Nueva York, la cantante no dudó en responderle.

Britney Spears envió un contundente mensaje en redes sociales contra Justin Timberlake y dio a entender que está dispuesta a todo para terminar con esta pelea que inició en el 2000 tras su ruptura.

“Alguien me ha dicho que estaban hablando mal de mí por ahí. ¿Quieres ir a la justicia o te vas a ir casa llorando con tu madre como hiciste la última vez? ¡No lo siento!” Britney Spears

Hasta el momento no se ha confirmado que Justin Timberlake dará una entrevista a Oprah Winfrey para hablar de Britney Spears, pero de ser así la situación podría llegar a lo legal.