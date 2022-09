¿Un fuckboy? Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber desde hace 4 años, reveló si en verdad piensa que esta es una característica de su esposo de 28 años de edad.

Hailey Bieber, como es su nombre de casada, comenzó a ser tundida tras revelarse que hablaría de Justin Beiber y Selena Gómez en un podcast.

Además de que Hailey Bieber de 25 años de edad, dejó el tema en claro, reconoció la etapa oscura que Justin Bieber atravesó, mientras se conocían y tiempo antes.

Hailey Bieber dio una entrevista a ‘Call Her Daddy’, en donde se sinceró sobre su relación con Justin Bieber y hasta de Selena Gómez, de 30 años de edad, habló.

La modelo reconoció la etapa oscura que el cantante de “Baby” tuvo y en la que trató de no nombrarlo fuckboy, pero terminó por describirlo así.

“Obviamente él pasó por períodos en su vida en que… él estaba… ya sabes, fuera de sí, no quiero decir fuckboy, porque no, bueno sí, pero no, no sé cómo describirlo”.

Hailey Bieber, modelo.