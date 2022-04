Julión Álvarez habla del video donde aparece borracho; “yo iba de fiesta”

Julión Álvarez habló sobre el video en donde aparece borracho durante un concierto, reconociendo “yo iba de fiesta”, sacó la verdad tras lo videos virales en su contra.

El cantante Julión Álvarez, quien dijo haber empezado en la música “por metiche”, explicó que el concierto no era suyo, sino de Alfredo Olivas.

Expresó que al ver a su amigo Alfredo Olivas cantar y con palenque lleno decidió disfrutar el concierto, “yo no estaba trabajando”.

Julión Álvarez aclara el video en donde aparece borracho en un concierto

En una entrevista a ‘Sale el Sol’, Julión Álvarez habló sobre los videos virales en donde aparece borracho en medio de un concierto.

Sin embargo, aclaró que no era su concierto, sino de su amigo y colega Alfredo Olivas, por lo que decidió disfrutar, “yo iba de fiesta”.

En cuando escuchó la pregunta por los reporteros, Julión Álvarez dijo “yo no estaba trabajando”, rompiendo así con los ‘haters’ que lo señalaban por dar un concierto borracho.

“Yo no andaba trabajando y fui como todo el público a disfrutar de un show”. Julión Álvarez.

Explicó que, al ver a su amigo cantante y el palenque lleno, se contagió del ambiente y decidió que nada le iba a importar; bebió hasta emborracharse.

Julión Álvarez compartió que pese a el hate que recibió y a los memes que le hicieron “no me arrepiento”, pues dijo “me la pasé muy bien”, llamándose “sinvergüenza”.

Julión Álvarez revela que no le da cruda

Julión Álvarez reveló que no tiene arrepentimiento después de tomar, pues además de que “su mujer” no le reprocha nada, “no me da cruda”.

Hablando de las consecuencias que tuvo luego del video en donde se le ve borracho, Julión Álvarez dijo que a su trabajador le preocupó y le llevó todo para sobre llevar a la cruda:

Electrolitos

Refresco

Caldo de camarón

Sin embargo, Julión Álvarez confesó que él es de aquellos que no tienen cruda, por lo que no se arrepiente de nada de lo ocurrido en el palenque de su amigo.