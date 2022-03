El cantante mexicano Julión Álvarez, compartió con sus seguidores que tuvo una borrachera durante uno de los eventos en el palenque de Nayarit, junto a Alfredo Olivas.

Fue a través de su cuenta oficial en TikTok, donde Julión Álvarez compartió un video al día siguiente de dicha presentación.

El intérprete de 38 años, con semblante de resaca, expresó: “Si era yo, perdón papá y mamá”.

Posteriormente, el famoso soltó una carcajada, mostrando cómo alivió su “cruda” con mariscos y un suero de uva.

En la descripción del polémico clip que dio mucho de qué hablar, Julión Álvarez se disculpó con sus fans por la borrachera del concierto.

“Se me pasaron las gotitas!! Discúlpenme a lo que sigue, lo hecho hecho está”, expuso el cantante, quien no tardó en abrir diálogo entre los comentarios.

Fans reaccionan al video de Julión Álvarez con resaca

Julión Álvarez causó mucha controversia esta semana, tras publicar un video después del concierto en el que se le pasaron las copas.

Algunos usuarios dijeron sentirse identificadoS con Julión Álvarez y a otros les hizo gracia lo ocurrido.

“Ese Julión me representa toda destruida”, “Para que vea lo que se siente ponerse así en sus conciertos”, “Hasta la voz se le fue”, escribieron algunos internautas.

Sin embargo, otros también criticaron que Julión Álvarez haya bebido en uno de sus eventos.

Julión Álvarez pasado de copas pic.twitter.com/yO3COETQS4 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 21, 2022

“Ay no, así no Julión”, “Mucho cuidado”, “Que no se repita”, fueron solo algunos de los comentarios.

Pese a ello, la mayoría de sus fanáticos aseguraron que “más vale pedir perdón que permiso”.

El día del acontecimiento, se pudo observar a Julión Álvarez ingerir grandes cantidades de alcohol directamente de la botella.

A su vez, un elemento de seguridad lo cuida, pues corre riesgo de caerse, ya que no podía controlarse.

¡Qué tal la borrachera que agarró @julionalvarez junto con @AlfredoOlivas_ 😂😂

Y al día siguiente, ¡la cruda no lo perdonó! pic.twitter.com/RPV4uwscvx — Lengüilargos Live (@lenguilargostv) March 22, 2022

Cabe señalar que nunca había pasado algo similar en su carrera.

Algunos de los seguidores de Julión Álvarez, dejaron saber que es extraño que haya ocurrido esto, pues su trayectoria musical es intachable.

Mientras tanto, Julión Álvarez continúa cosechando éxitos y lanzó esta semana un nuevo tema titulado ‘Fuentes de Ortiz’, que ha tenido excelente recibimiento por parte de sus fanáticos.