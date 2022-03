Julión Álvarez dice que por “metiche” fue que comenzó su carrera musical (VIDEO)

Julión Álvarez recordó su comienzo en la música durante el programa “Netas Divinas” y contó que por lo “metiche” que fue, logró comenzar su carrera.

El cantante originario de Chiapas contó a las conductoras del programa de Unicable, cómo fue que de estudiar una ingeniería pasó a viajar a Mazatlán para incursionar en la música de la mano de “El Recodo”.

“Llega la banda ‘El Recodo’ a Chiapas, repito, lo metiche que fui, me tocó conocer a un empresario y él me presenta a los de ‘El Recodo’, los fuimos a recibir al aeropuerto”.

Julión Álvarez cuenta que fue el “guía turístico” de la banda y los llevó a los lugares más conocidos de Chiapas. La intención del cantante era conocerlos para poder trabajar con ellos.

Narra que durante le viaje se puso a cantar con los vocalistas del grupo, luego lo cuestionaron a qué se dedicaba y Julión Álvarez les contó que estudiaba ingeniería mecánica.

Aldo Sarabía, trompetista de “El Recodo”, le dijo en broma que dejara la escuela: “Deje la escuela, usted canta, vaya a buscarle allá en Mazatlán”.

Julión Álvarez no lo pensó dos veces y le aseguró que sí se iba. Cuando terminó la gira de “El Recodo” en Chiapas, le volvieron a preguntar si se quería ir y él afirmó.

“Me decían: ‘¿Qué onda vaquero se va animar?’ y yo le dije, sí como no, usted dígale a Poncho si me da raite y me jalo”.

Julión Álvarez