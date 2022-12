Julión Álvarez acepta que bebió de más y que le ganó el sentimiento en su concierto en Querétaro, por esta razón.

Circulan en redes sociales, videos que muestran a Julión Álvarez -de 39 años de edad- cantando en supuesto estado de ebriedad.

Los asistentes aseguran Julión Álvarez se veía ebrio y que al momento de cantar, no se le entendía la letra de sus canciones.

No es la primera vez que el cantante se presenta en estado inconveniente, pues hay videos de una presentación en Tijuana, donde también se le oye arrastrando las palabras y camina con dificultad.

Entre rumores de alcoholismo e irresponsabilidad, Julión Álvarez lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram, para aclarar lo ocurrido en su concierto en Querétaro.

Julión Álvarez mencionó que le debía una explicación a sus fans y que por respeto se las daría, pero no se arrepentía.

El cantante de ‘Me vas extrañar’, explicó que llevaba realizando varios eventos y el último tuvo lleno total.

Además, sigue feliz porque las autoridades estadounidense los sacaron de la lista negra del Departamento del Tesoro y uno de sus colegas le compuso un corrido.

Julión Álvarez narra que cuando el grupo ‘Traviesos de la Sierra’ le cantó su corrido, no pudo evitar sentimientos encontrados y para no llorar, optó por beber alcohol.

Asegura que sus argumentos no son excusas y tampoco se arrepentía, pero tampoco era que fuera sinvergüenza.

“Me la cantan, me gano el sentimiento, días sin tomar, lo hice porque quería evitar llorar (no se logró) No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza”

Julión Álvarez