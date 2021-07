Juan Osorio y Eva Daniela podrían tener un hijo

Hace apenas algunas semanas, el productor de televisión mexicana Juan Manuel Osorio Ortiz, mejor conocido como únicamente Juan Osorio, y la actriz Eva Daniela, pusieron fin a las especulaciones y revelaron que mantienen una relación amorosa.

La relación entre Juan Osorio y Eva Daniela causó mucha polémica en el medio; pues el productor de televisión es 37 años más grande que la actriz ; quien actualmente tiene 26 años.

Sin embargo, en varias ocasiones, Juan Osorio y Eva Daniela han afirmado que la diferencia de edad no les importa; pues ambos se sienten muy cómodos con el otro y se llevan muy bien.

Juan Osorio y Eva Daniela también han asegurado sentirse muy felices.

Fue en un encuentro con varios medios de comunicación, que Juan Osorio reiteró lo feliz que se siente en su relación con Eva Daniela.

Fue entonces que uno de los reporteros le preguntó a Juan Osorio si le gustaría tener hijos con Eva Daniela.

Ante esto, Juan Osorio, quien tiene 64 años, respondió que sí.

“La verdad sí, sí me gustaría. Yo no me he operado, entonces no tengo ningún problema”

Juan Osorio