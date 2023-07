Juan Osorio revela un secreto bien guardado sobre el nacimiento de su hijo, Emilio Osorio y surge la duda: ¿dudó de su paternidad?

La participación de Emilio Osorio en La Casa de los Famosos México, ha generado que rumores sobre su vida vuelvan a resurgir.

Hace unos meses, usuarios de redes sociales señalaron que Emilio Osorio -de 20 años de edad- tenía un gran parecido con Bobby Larios, expareja de Niurka.

Niurka y Juan Osorio fueron pareja a inicios del 2000 y su relación terminó por diferencias irreconciliables.

Actualmente, hay quienes cuestionaron si Emilio Osorio, realmente era hijo de Juan Osorio.

Emilio Osorio nació en noviembre de 2002 y tenía un año de edad, cuando Juan Osorio y Niurka se separaron.

Niurka ha dejado muy claro que Emilio Osorio sí es hijo de Juan Osorio, pues cuando se casó con Bobby Larios, su hijo tenía casi dos años de edad.

Ahora, Juan Osorio está harto que le pregunten sobre la paternidad de Emilio Osorio y revela que sí le hizo una prueba de paternidad a Emilio Osorio.

“Volver a lo mismo me da mucha flojera, yo sé quién es mi hijo, yo lo recibí. El ginecólogo que atendió a su mamá es de toda mi confianza (...) Tú crees que no le iba hacer las pruebas de ADN, por favor”

Juan Osorio -de 66 años de edad- está muy seguro de su paternidad y está comprobado que Emilio Osorio es su hijo biológico.

Juan Osorio no quiere su hijo, Emilio Osorio, gane La Casa de los Famosos México (Especial / Especial)

Juan Osorio ya dejó claro que Emilio Osorio es su hijo biológico y no se deja atormentar por rumores mal intencionados.

Lo que es verdad, es que el rumor de que Bobby Larios es el padre de Emilio Osorio, volvió a traer al panorama de los medios el nombre de este actor.

Es por eso que Juan Osorio manifestó que si este “chisme” le sirvió a Bobby Larios, que lo disfrute.

“Ese ya es un tema muy fregado la verdad, que el vaya muy bien. Me da mucha risa porque la representante de él me mandó su catalogo de fotos y de veras que esta no tiene consciencia, sabe que en la vida trabajaría con un malagradecido”

Juan Osorio