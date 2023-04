Emilio Osorio ya tiene 20 años de edad y aún se sigue dudando si realmente es hijo de Juan Osorio, o es fruto del romance de Niurka Marcos y Bobby Larios.

Han sido varias las ocasiones que se ha puesto en duda el que Juan Osorio sea realmente el padre de Emilio Osorio, sobre todo por algunas fotos de comparación en internet.

Hace unos días, circuló una imagen en la que comparaban al actor mexicano con Santiago Larios, el hijo de Bobby Larios, asegurando que el parecido es demasiado para ser desconocidos.

Juan Osorio exige pruebas de que no es papá de Emilio Osorio

Ante ello, Emilio Osorio explicó su pensar sobre la teoría de que Bobby Larios -de 52 años de edad- es su papá y compartió su deducción a este “chisme”.

No es la primera vez que se le cuestiona a Emilio Osorio sobre si realmente Juan Osorio -de 65 años de edad- es su padre, pues algunos creen que se parece más a Bobby Larios.

Y es que recordemos que ese momento en la vida de Niurka -de 55 años de edad- se vio envuelta en un escándalo que implicaba a Bobby Larios y Juan Osorio.

Y aunque existen varias versiones sobre un romance creado para hacerle publicidad a Bobby Larios, lo que se asegura es que Emilio Osorio es hijo del productor de Televisa.

Ante ello y la duda que se ha logrado sostener a lo largo del tiempo, Emilio Osorio aclaró este “chisme” a ‘De Primera Mano’ y señaló que para él solo es algo generacional.

El cantante y actor señaló que es un tema del que ha hablado un sin fin de veces, que lo ha llevado a casar su propia teoría.

“Esto va por generaciones (...) me he dado cuenta que mucha de la gente que me sigue en redes sociales, que tiene mi edad o un poquito más desconoce si quiera quién es Bobby Larios y desconoce el chisme”.

Emilio Osorio, cantante.