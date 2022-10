Este año fue el sexto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, pero Joaquín Muñoz insiste en que está vivo y estaría solicitando una audiencia privada con AMLO, y este sería el motivo.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años de edad, por un infarto agudo al miocardio.

Sin embargo, su exmanager, Joaquín Muñoz, ha insistido en varias ocasiones que Juan Gabriel está vivo e incluso ha mostrado supuestos chats que ha mantenido con el cantante.

Juan Gabriel (@soyjuangabriel_ / Instagram)

Joaquín Muñoz asegura que la reaparición de Juan Gabriel depende del presidente de México

El pasado lunes 17 de octubre, Joaquín Muñoz convocó una conferencia de prensa para hablar sobre la pelea legal que tenía con el abogado Guillermo Pous, exabogado de la familia de Juan Gabriel.

Sin embargo esta rueda de prensa tomó otro rumbo, pues Joaquín Muñoz comenzó a reiterar que Juan Gabriel estaba vivo.

Mencionó que habló con Iván Aguilera -hijo y heredero universal de los bienes del cantante- para exigirle que le enviara dinero a su papá.

“Necesita dinero, mándale dinero, tú andas en los mejores restaurantes y ¿Alberto qué? Alberto ahí arrumbado, únicamente a la esperanza del dinero que yo le doy, entonces no se vale Iván” Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz (Tomada de video)

Insiste en que tiene contacto con Juan Gabriel a través de una conversación en WhatsApp: “Me dijo que les dijera, ‘Te agradezco por lo que haces, por mí, diles que tu me tienes bien protegido, que todo lo que ocupo me lo das y nada me hace falta. Te pido de favor la inmunidad, para yo salir libremente”.

El ex manager de Juan Gabriel menciona que el cantante quiere que no haya repercusiones por supuestamente fingir su muerte.

“Solicito una reunión personal con López Obrador, en la cual seré breve, espero contar con su apoyo y ayuda para solucionar lo mío y para solucionar lo demás” fueron las palabras que le habría enviado Juan Gabriel a Joaquín Muñoz.

AMLO tendría el poder para que Juan Gabriel regrese a los escenarios

Joaquín Muñoz asegura que si AMLO ayuda a Juan Gabriel, el cantante del ‘Noa, noa’ podría regresar a cantar.

Para esto, el presidente de México tendría que ayudar al ‘Divo de Juárez’ con las autoridades, pues tendría problemas fiscales y de derechos de autor, pues sus nombre ahora le pertenece a Iván Aguilera.

Juan Gabriel (Iván Stephens / Iván Stephens)

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda (...) Solo requiero tiempo y sobre todo de seguridad” Mensaje que le envió Juan Gabriel a Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz pide a AMLO que ayude a Juan Gabriel: “Usted tiene el poder del Estado señor presidente, usted nomás ordene y Juan Gabriel va al Palacio Nacional”.

Hasta el momento Joaquín Muñoz no ha presentado una prueba contundente que demuestre que Juan Gabriel está vivo, pero insiste en que AMLO le de una audiencia al cantante.