José Manuel Figueroa no se suscribirá al OnlyFans de Ninel Conde porque no cree que su pareja Marie Claire Harp lo deje. El cantante bromeó con el hecho de que también podría tener su propia cuenta en la plataforma.

Ninel Conde causó gran polémica entre sus seguidores al anunciar que abrió su cuenta de OnlyFans en donde compartirá contenido que no se ha visto en otra parte.

En entrevista presentada por el programa Hoy, José Manuel Figueroa señaló que no le gustaría que su pareja Marie Claire Harp tuviera su cuenta de Only Fans.

Luego de que una revista publicó que Giovanni Medina estaba suscrito al OnlyFans de Ninel Conde, José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre si el pagaría para ver el contenido de su expareja.

Al escuchar la pregunta, José Manuel Figueroa bromeó con los reporteros al señalar que no ya que él también buscaría tener su cuenta en OnlyFans.

De manera contundente, José Manuel Figueroa señaló que no se encontraba interesado en suscribirse al canal de Ninel Conde en OnlyFans.

Además puntualizó que no cree que su actual pareja Marie Claire Harp lo deje suscribirse en el canal de Ninel Conde en OnlyFans.

“No, yo respeto su mentalidad, su forma de pensar y a parte no creo que mi mujer me deje”

José Manuel Figueroa destacó que no le gustaría que su pareja Marie Claire Harp tuviera su cuenta de OnlyFans ya que el contenido se queda para siempre y no le gustaría tener que explicarle esos contenidos a sus hijos.

“No me gustaría que ella tampoco lo hiciera, no me gustaría que el día de mañana mi pareja tenga que explicarle a mis hijos que tiene esas imágenes o videos en las redes sociales porque se quedan ahí para siempre, pero cada cabeza es un mundo”

José Manuel Figueroa