Maribel Guardia no se desnudaría ni abriría OnlyFans, pues considera que si no lo hizo cuando era joven no lo va a hacer ahora a su edad.

A pesar de la gran popularidad de OnlyFans y a las grandes ganancias que han acumulado algunas personas, Maribel Guardia señaló que no está interesada en abrir su cuenta en esta plataforma.

En entrevista para el programa Hoy Maribel Guardia destacó que está esperando el momento adecuado para ponerse en contacto con Amanda Miguel tras la muerte de Diego Verdaguer.

Maribel Guardia revela que no abrirá su OnlyFans

Maribel Guardia se ha consolidado como una de las famosas más bellas del mundo del espectáculo. A través de las redes sociales la cantante presume su espectacular figura.

A través de las redes sociales, muchos seguidores le han pedido a Maribel Guardia que tenga su cuenta en OnlyFans. Sin embargo la famosa señaló que no se encuentra interesada en estar en esta plataforma.

En conversación con el programa Hoy, Maribel Guardia destacó que ella no se uniría a la plataforma, tal y como ya lo hicieron:

Ninel Conde

Yanet García

Noelia

Maribel Guardia señaló que ella cuando va a la playa comparte sus fotos en bikini, pero no es algo habitual en sus redes sociales.

“A mi me gusta de vez en cuando si voy a la playa subir y ando en bikini pues me tomó la foto en bikini” Maribel Guardia

En su conversación, Maribel Guardia puntualizó que nunca tendría su cuenta de OnlyFans pues considera que para todo hay edad y si no se desnudó cuando era joven menos ahora.

“No haría nunca mi OnlyFans, ni un desnudo, nunca lo hice ni de jovencilla mucho menos ahora” Maribel Guardia

Maribel Guardia destacó que ya tiene un hijo y un nieto por lo que no se desnudaría. Además destacó que en OnyFans cada vez las personas van enseñando cada vez más.

“Yo no lo haría, tengo un hijo, un nieto, yo creo que hay tiempos para todo. Puedes hacer cosas muy bonitas sensuales, pero ya el OnlyFans yo creo que en algún momento vas enseñando cada vez más” Maribel Guardia

¿Maribel Guardia recurre a las inyecciones de células madre para mantenerse joven?

Durante su conversación con el programa Hoy, Maribel Guardia confesó si las inyecciones de células madre la han mantenido joven.

De acuerdo con Maribel Guardia no había recurrido a ese tratamiento, se siente muy bien con mucha energía.

“Es la primera vez que me lo hago, pero la verdad es que hoy me siento muy bien con mucha energía” Maribel Guardia

Maribel Guardia puntualizó que ella se encuentra a favor de seguir cuidándose con tratamientos.

“A Dios rezando y con el mazo dando, ese cuento de que debes dejar que la edad pase por encima de ti, no si claro como decía Laura no es la edad es la experiencia” Maribel Guardia