José Manuel Figueroa llama “estupidez” lo dicho por Alicia Machado y de paso amenaza con demandarla.

Alicia Machado -de 46 años de edad- hizo fuertes declaraciones en contra de José Manuel Figueroa, durante el reality “Secretos de las indomables”.

La modelo aseguró que José Manuel Figueroa -de 48 años de edad- la golpeó y hasta llegó a amenazarla de muerte.

José Manuel Figueroa arremetió contra Alicia Machado y aseguró que todo era mentira, pues sólo quería causar polémica en su reality.

Han pasados dos meses de las declaraciones de Alicia Machado y José Manuel Figueroa sigue furioso.

Durante una conferencia de prensa, José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre si piensa demandar a Alicia Machado y no lo descarta.

José Manuel Figueroa asegura que lo dicho por Alicia Macho no sólo lo afectó a él, también a las personas que trabajan en sus proyectos.

“Está afectando todo eso, al final de cuentas te está generando a ti, en vez de aplicarte en esta noble causa, una estupidez, una declaración tan estúpida que afecta el trabajo de mucha gente y no nada más el mío, el trabajo de mucha gente que depende de mí”

El cantante llamó “estupidez” las acusaciones de Alicia Machado y aseguró que esto afectaba su trabajo, así como el de sus empleados.

José Manuel Figueroa insiste en que lo dicho por Alicia Machado fue para causar polémica en su reality y niega que la haya agredido.

José Manuel Figueroa menciona que no entiende por qué Alicia Machado quiso hablar del pasado, cuando negó por años que hubieran sido pareja.

“Pasaron 17 años que me negó completamente. Alicia durante tantos años me negó y solo salió, no para denunciarme frente a las leyes como debe ser”

José Manuel Figueroa