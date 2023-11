José Eduardo Derbez -de 31 años de edad- ya habló con su madre, Victoria Ruffo, del divorcio con Omar Fayad y esto fue lo que le dijo.

José Eduardo Derbez reaccionó a la posible separación de Victoria Ruffo -de 61 años de edad- y Omar Fayad, después de que se diera a conocer que están en trámites de divorcio.

Debido a que la pareja hasta el momento no ha desmentido dicha información, los rumores sobre su vida sentimental continúan.

Tras 22 años de matrimonio, Victoria Ruffo y Omar Fayad -de 61 años de edad- habrían decidido terminar su relación.

Si bien no se ha confirmado el divorcio, la pareja ha dado mucho de qué hablar por sus declaraciones confusas.

José Eduardo Derbez, primogénito de Victoria Ruffo, se dice impresionado por la supuesta separación de su mamá y Omar Fayad.

A pesar de que habla a diario con ellos, José Eduardo Derbez asegura que no sabe nada del supuesto divorcio tras un matrimonio de 22 años.

“Ni yo sé, yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo, y no tendrían por qué ocultarlo”.

José Eduardo Derbez