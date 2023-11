Ante la noticia del divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad, Eugenio Derbez -de 62 años de edad- ha reaccionado con un mal chiste.

Si bien Victoria Ruffo -de 61 años de edad- y Eugenio Derbez se separaron hace años, la prensa buscó la reacción del comediante al divorcio de su ex.

A su propio estilo, Eugenio Derbez expresó que no se esperaba la separación de Victoria Ruffo y Omar Fayad, ya que hacían una buena pareja.

La noticia de los rumores de divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad ha sido tema de conversación en las últimas horas.

Pues todo, se dice que la pareja habría puesto punto final a su relación de 22 años de casados.

Entre quienes han sido cuestionados sobre el divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad, se encuentra Eugenio Derbez.

Quien formó una relación sentimental con Victoria Ruffo a principios de los años 90.

La reacción de Eugenio Derbez fue la menos esperada, ya que con un mal chiste y sentido del humor opinó sobre la relación de Victoria Ruffo y Omar Fayad.

“No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no se que haya “Fayad-o” pero pues ojalá que estén bien los dos, que es lo importante”

View this post on Instagram

A pesar que Eugenio Derbez tomó en chiste la situación por la que está pasando la pareja, expresó su sorpresa ante la noticia.

Señalando que le causa tristeza, ya que considera que Victoria Ruffo y Omar Fayad eran una buena pareja .

Enfatizó que lo más importante es que ambos estén bien y mostró su respeto por la privacidad de la pareja, evitando entrar en detalles sobre la situación.

Después de 22 años de matrimonio, se dice que Victoria Ruffo y Omar Fayad están en trámites de divorcio por motivos hasta ahora desconocidos.

A más de 24 horas de que comenzaran los rumores de divorcio, es José Eduardo Derbez, primogénito de la actriz, quien se pronunció al respecto.

La periodista Inés Moreno logró contactar al actor a través de WhatsApp, y brindó detalles de lo que se ha estado hablando en las últimas horas.

José Eduardo Derbez comentó que ninguno de los involucrados le ha revelado algo al respecto, asegurando que él no estaba enterado de la noticia.

“No pues no tenía idea, pero pues diario habló con los dos y si no me he enterado supongo que no es verdad jajaja o a menos que sea sorpresa”

José Eduardo Derbez