José Eduardo Derbez se tatúa en honor a su novia

A cinco meses de que Paola Dalay se tatuara la inicial de su novio José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo le devolvió el gesto de amor.

De acuerdo con Las Estrellas, José Eduardo Derbez se tatuó en honor a la mujer que ama; el joven acudió con un experto en la tinta para que le plasmarán en uno de sus tobillos la inicial del nombre de Paola.

El diseño es muy similar al tatuaje que le realizaron a la influencer en su antebrazo derecho, la única diferencia es que la letra “P” está encerrada en un corazón .

Paola Dalay habría presumido el tatuaje en su cuenta de Instagram; sin embargo, borró la imagen.

Paola Dalay se tatúa en honor de José Eduardo (@paoladalay_2203 / Instagram)

José Eduardo Derbez y Paola Dalay derrochan amor en redes sociales

El tatuaje llega a dos semanas de que José Eduardo Derbez le dedicará un romántico mensaje a Paola Dalay en sus redes sociales.

“El amor no se busca, el amor se encuentra, y yo te encontré a ti”, escribió José Eduardo Derbez junto a una foto de ambos.

A modo de respuesta, Paola Dalay señaló que su novio es un hombre muy guapo y como no podía faltar el “Te amo”, agregó esta palabra adornada con algunos emoticones amorosos.

Cabe señalar que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se conocieron a través de redes sociales fue el actor quien la contrató luego de ver una serie de videos en los que ella se declaraba su ferviente fan.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez (@paodalay_2203 / Instagram)

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay planean casarse?

Aunque la pareja se presume muy enamorada a un año y medio de estar saliendo, José Eduardo Derbez aún no tiene en mente casarse.