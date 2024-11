Le preguntaron a José Eduardo Derbez -de 32 años de edad- si se quitaría el apellido de su papá Eugenio Derbez, de 63 años de edad.

Esto a raíz de que su medio hermano, Vadhir Derbez -de 33 años de edad- prescindiera del apellido paterno en el inicio de su carrera como cantante.

Al respecto, José Eduardo Derbez dijo comprender y respetar la decisión de su hermano.

Eugenio Derbez, actor. (Agencia México)

“A este nombre le debo mucho”, dice José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez habló de la tendencia actual de cambiarse el nombre y quitarse los apellidos.

En este sentido, el actor y presentador menciona que se siente orgulloso y tranquilo de portar consigo el apellido Derbez.

Defendiendo que ha sido su trabajo y sus proyectos los que han hablado por él, admitiendo que está agradecido con el nombre que tiene por todo lo que le ha dado.

“Estoy muy bien, muy orgulloso de quien soy y de mi nombre. Y pues sí, a este nombre le debo mucho, mucho, mucho”, dijo.

José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92 / Instagram)

José Eduardo Derbez cuenta lo que pasó con su verdadero nombre artístico

José Eduardo Derbez se siente cómodo con el apellido de Eugenio Derbez. Aunque, vale la pena recordar, el apellido de su papá no es el único con un fuerte peso e influencia dentro de la industria.

Pues gracias a su madre, Victoria Ruffo, es que cuenta con un segundo apellido bastante reconocido.

Al respecto, el hijo de los actores reveló que al principio de su carrera su nombre artístico incluía los apellidos Derbez Ruffo.

Sin embargo, fueron los medios de comunicación y las personas quienes se encargaron de ir recortando su nombre con el tiempo, por lo que al final quedó solo con el apellido paterno.

Finalmente, el joven fue cuestionado en torno a si su mamá se sintió mal o desplazada con el resultado final.

“Espero que no. Y si sí, no me lo dijo”, finalizó José Eduardo Derbez al recordar lo que pasó con su nombre artístico.